Vinicius la sigue liando en todos los estadios

Xabi Alonso salvó su primer 'match ball' en San Mamés. El Real Madrid rompió su racha de tres partidos seguidos empatando en Liga y consiguió una importante victoria ante un inofensivo Athletic Club. A pesar de esto, no todo fueron buenas noticias para los blancos, ya que perdieron a Camavinga y Trent Alexander-Arnold por lesión.

Mbappé fue la gran figura, otra vez, del Real Madrid. Pero todo San Mamés terminó fijándose en Vinicius Jr. El brasileño puede jugar bien o mal, pero siempre se termina encarando con la grada rival de alguna o otra manera.

El extremo protestó un córner en contra de los blancos, cuando la afición local empezó a gritarle en contra. El futbolista llevaba unos minutos picándose con algunos rivales y con el público, aunque sin ningún incidente destacable.

En ese momento fue cuando Vinicius se marchó a defender el córner, pero con sus manos empezó a hacer gestos a la grada. Con su mano izquierda empezó a contar del uno al tres para recordarles a los aficionados locales el marcador y la derrota de su equipo. Un gesto que no pasó desapercibido para San Mamés ni tampoco para las cámaras de DAZN que captaron a la perfección la imagen.

San Mamés lo despidió con una sonora pitada y gritos de 'tonto, tonto' al aire cuando fue sustituido por Rodrygo Goes.

Dos gestos en tres días

No es la primera, ni seguramente la última vez, que veremos al extremo del Real Madrid haciendo este tipo de gestos. De hecho, solo nos tenemos que remontar tres días atrás para encontrar una acción similar.

En Montilivi el Madrid sufrió su tercer tropiezo consecutivo en Liga y en ese momento, con la frustración del empate en el marcador, Vinicius Jr. se dirigió a la grada con su gesto más característico. El brasileño 'envió' al Girona a segunda. Una imagen que hemos visto en numerosas ocasiones desde la llegada de Vini a la Liga española.

Vinicius ha mejorado futbolísticamente desde el inicio de temporada, pero sigue muy lejos de su mejor versión. El extremo lleva desde inicios de octubre sin marcar un gol y solo ha repartido tres asistencias en todos estos encuentros. Pero a pesar de su leve mejora, el brasileño sigue teniendo una asignatura pendiente en actitud, ya que es incapaz de abstenerse de los gritos de la grada y de una u otra manera termina encarándose con las aficiones visitantes.