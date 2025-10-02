El valor de Vinicius sigue cayendo en picado

No está siendo el año de Vinicius Júnior. Por ahora, el brasileño está viviendo un 2025 para olvidar. Muy lejos de sus mejores prestaciones, el brasileño parece haber acusado sobremanera el batacazo del año pasado en el Balón de Oro. Ya el último curso con Ancelotti fue muy deficiente y en estos primeros compases de la temporada se está viendo completamente eclipsado por un Mbappé en un asombroso estado de forma.

Sigue siendo un activo para el Madrid importante, pero ya no el jugador franquicia. Además, ya ha tenido un par de encontronazos con Xabi Alonso tras ser sustituido en algunos encuentros con tiempo todavía por jugar y con el marcador abierto. Además, su renovación está enquistada y las campanas de Arabia Saudí siguen sonando de fondo.

DEL TOPE A CAER UN 25%

Y todo este contexto se ha visto reflejado en su valor de mercado. 'Vini llegó a su tope el pasado 11 de octubre de 2024. 200 millones de euros según el portal especializado 'Transfermarkt'. En la siguiente actualización (27 de diciembre) se mantuvo el valor. Y ya en el 'update' del pasado mes de junio esta bajó 30 millones de euros.

Vinicius durante una acción en el partido de Champions contra el Kairat Almaty / EFE

En la última actualización de 'Transfermarkt' de este jueves 2 de octubre se consolida la caída en picado del valor de Vinicius. De 170 baja a 150 millones de euros, lo que significa una devaluación de 50 'kilos' en apenas nueve meses de margen. Un 25% ha caído el valor del de Río de Janeiro en un corto espacio de tiempo.

UNA MISIÓN PARA XABI

Una de las misiones principales de Xabi Alonso al frente del cuadro madridista es recuperar la mejor versión de 'Vini', al que le está faltando algo de la chispa que solía tener. El tolosarra es consciente de que Vini y Mbappé en su mejor versión son claves para optar a todo. Mientras, la devaluación del carioca no cesa.