Vinicius se siente perseguido por el arbitraje

El encuentro en Mendizorroza terminó con polémica tras una jugada protagonizada por Vinicius Jr. El brasileño cayó en el área tras un toque de Tenaglia. Los madridistas explotaron pidiendo penalti, mientras que el Alavés protestó la segunda tarjeta amarilla al madridista por simular la acción. Tras unos segundos de tensión en el campo, García Verdura dictaminó que no había infracción.

En el conjunto merengue se indignaron mucho tras esa jugada. Xabi Alonso en rueda de prensa expresó su malestar por las últimas decisiones del colectivo arbitral: "Me ha parecido penalti claro. Vinicius va muy rápido y hay contacto. Me sorprende que no vaya al VAR. Dicho esto, no nos sorprende lo que ha pasado y hay que seguir". Incluso el propio protagonista de la acción mostró su sorpresa sobre el terreno de juego cuando no se señaló la acción y posteriormente en zona mixta.

Desde el entorno del brasileño aseguran que el problema lo tienen los colegiados contra Vinicius. De hecho, como ha podido saber SPORT, creen que Vinicius está pagando su mala imagen y los diferentes problemas que ha tenido en el pasado en estas decisiones.

Según ellos, están convencidos que si esa misma jugada la hubiese protagonizado otro futbolista del Real Madrid o de otro equipo, se hubiera señalado el punto fatídico o al menos se hubiera mandado a García Verdura a la pantalla del VAR. De hecho, no solo en la pena máxima. Ya que el futbolista protestó, desde el suelo, múltiples faltas en en campo y que el colegiado no señaló nada.

La sensación de 'persecución' en el entorno de Vinicius va un paso más allá. Interpretan que existe una consigna desde el estamento arbitral para no permitir ni una al brasileño, especialmente en acciones grises o de interpretación: contactos en el área, forcejeos continuos o situaciones en las que el VAR podría entrar a valorar.

En ese mismo sentido, también apuntan a un contexto de tolerancia cero con sus protestas, convencidos de que a Vinicius se le está aplicando un listón más duro en todo lo que tiene que ver con gestos, reclamaciones o reacciones. Y añaden un matiz que consideran clave: lejos del Santiago Bernabéu, es más fácil pitar en contra.