Vinicius rompe el tope salarial del Real Madrid

Vinicius y el Real Madrid habrían cerrado un acuerdo para ampliar tres años su contrato. Pasará de 2027 a 2030 por un salario que rompe el tope salarial establecido por el club de 15 millones de euros netos.

El jugador pedía el doble para equiparse a lo que gana Mbappé, aunque el caso del francés no tiene nada que ver con el suyo, ya que al salario suma una proporción de la prima por llegar gratis este verano.

Sin ofertas

Aunque la cantidad no ha trascendido, Vinicius superará con creces los 15 millones de euros anuales, sin llegar a los 30 que solicitaba, pero sí más de 20. De esta manera, se sitúa a la par de Mbappé siendo los mejor pagados de la plantilla.

El Madrid se planteaba acelerar el acuerdo o el próximo verano de 2026 tendría complicado negociar la renovación con un año para su finalización. De esta manera, dejará atada su continuidad por cinco temporadas más.

En el Madrid aseguran que no ha llegado ninguna oferta en firme por el jugador, aunque sí han preguntado por su situación. La contestación ha sido la habitual, remitirse a los mil millones de euros que tiene de cláusula. Una cantidad prohibitiva en estos momentos, aunque si no renueva tendría que ir revisándola para no correr el riesgo de verlo marchar gratis en 2027.

Un riesgo

Romper el tope salarial le supone al Madrid una revisión global de su política. A partir de ahora, corre el riesgo que jugadores de primera línea que destaquen y sean imprescindibles para el equipo pidan el mismo trato que Vinicius. Un riesgo que se multiplica en esa nueva dirección en los fichajes, con jugadores jóvenes y con potencial que acaban siendo estrellas.

Jugadores como Bellingham, que cumplirá los 22 años el 29 de junio con contrato hasta 2029, podrían seguir el camino de su compañero dentro de dos temporadas o incluso antes. El Madrid pagó 116 millones de euros por el inglés y su salario es el mismo que el de Vinicius.

Si mantiene su nivel e incluso lo mejora, estaría en su derecho de una subida. Pero hay otros como Valverde, cumple 27 años julio, que ocupa un segundo escalafón salarial pese a ser un jugador determinante para el equipo.