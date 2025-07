Vinicius rompe las negociaciones: ¡Pide cobrar lo mismo que Mbappé!

La renovación de Vinícius Júnior estaba cerrada. Acordada. Pactada. El Real Madrid y el entorno del brasileño habían sellado hace semanas un nuevo contrato que prolongaba su vínculo actual, que expira en 2027, y lo mejoraba sensiblemente. Solo faltaba encontrar el momento para anunciarlo. Pero de repente, Vinícius cambió de idea.

Según informó Antón Meana en la Cadena SER, el delantero ha roto ese acuerdo al exigir al club cobrar lo mismo que Kylian Mbappé. La petición pilló por sorpresa a la dirección deportiva, que no comparte el movimiento ni las formas del brasileño. Desde el club consideran que los términos pactados eran justos, y no tienen intención, por ahora, de igualar las cifras del francés.

Toño García en la misma radio añadió que el jugador está de vacaciones tranquilo ya que no tiene prisas para renovar su contrato. Pero destapó la cifra que pide el futbolista: Más de 25 millones de euros. Algo que ahora mismo complica las cosas ya que no hay nada de cercanía entre club y jugador.

Mbappé y Vinicius, en un partido ante el Barça / EFE

Esto complica mucho la renovación, ya que Meana aseguró que: "Si la condición para quedarse en el Real Madrid es ganar lo mismo que Mbappé, NO se lo van a dar y no se va a quedar".

Una relación tocada que ya venía cargada de matices. Vinícius sigue insistiendo en que quiere "hacer historia" en el Madrid, pero su temporada ha sido irregular y su impacto en el tramo final ha caído en picado. Ha perdido peso en el campo e incluso Xabi Alonso ya no le considera intocable. Además, su actitud fuera del terreno de juego genera dudas en parte de la afición y del vestuario.

Arabia sigue esperando

El escenario se enturbia aún más con el interés constante de Arabia Saudí. En febrero, sus representantes se reunieron con altos cargos de la Saudi Pro League en Praga. Aunque no hubo una oferta formal, sí se habló de cifras astronómicas: hasta 300 millones de euros para convertirle en el deportista mejor pagado del planeta, solo por detrás de Shohei Ohtani. Y según informó Ben Jacobs, hace unas semanas que los saudíes preparan 350 kilos. Un horizonte que sigue ahí, latente, esperando el momento para atacar si las negociaciones por la renovación terminan estallando.

Eso sí, Toño García asegura que el jugador no ha tenido contacto con los árabes desde diciembre del año pasado, hace ocho meses.

Xabi Alonso con Vinicius / Realmadrid.com

Mientras tanto, el Madrid no tiene prisa. Cree que la oferta ya acordada era suficiente y que el brasileño no está en posición de apretar. Pero el tiempo juega, y en los despachos ya se empieza a contemplar una posible salida si llega una oferta irrechazable. El contrato de Vinícius acaba en 2027, y si no renueva, el verano de 2026 podría ser el último tren para venderlo con beneficio.

La llegada de Mbappé descolocó a Vinicius, tanto fuera como dentro del campo. Sobre el césped, el brasileño pasó de ser el máximo candidato al Balón de Oro a terminar pitado por su propia afición tras un final de temporada terrible. Y fuera, a pesar de su aparente buen rollo, el extremo pide cobrar lo mismo que el francés y se siente menos valorada que el gran fichaje de Florentino Pérez.