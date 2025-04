Vinicius y Rodrygo se quedan sin gol: ¿qué impide a Endrick ser titular?

Nadie duda que Vinicius Jr. y Rodrygo Goes son los dos delanteros titulares del Real Madrid junto con Kylian Mbappé, pero en estos últimos encuentros han tenido dificultades para marcar. Ambos han registrado solo 2 goles en sus últimos 15 partidos oficiales, un dato que destaca si se compara con el rendimiento de Endrick, quien, con una participación mucho más limitada, ha logrado marcar 3 goles en 15 partidos.

Vinicius y Rodrygo se desinchan de cara al gol

Vinicius Jr. solo ha marcado dos goles en estos 15 últimos encuentros. Con 1.233 minutos jugados, el brasileño ha tenido un promedio de 82,2 minutos por partido. A pesar de su buena capacidad de desborde y sus cuatro asistencias, su aporte goleador no ha sido tan constante como se esperaba. Solo seis aportaciones directas en goles en 15 encuentros es un balance muy pobre para uno de los mejores jugadores del mundo.

Por su parte, Rodrygo Goes, que ha sido igualmente titular en 12 de esos 15 partidos, ha vivido una situación similar. Con 1.044 minutos jugados, el brasileño ha anotado 2 goles y ha registrado 3 asistencias. Su promedio de 69,6 minutos por partido es ligeramente inferior al de Vinicius, lo que también ha afectado su capacidad para impactar de manera más contundente en el marcador.

Datos en estos últimos 15 partidos Vinicius Jr : 2 goles en 1.233 minutos -> Gol cada 616 minutos

: 2 goles en 1.233 minutos -> Rodrygo Goes : 2 goles en 1.044 minutos -> Gol cada 522 minutos

: 2 goles en 1.044 minutos -> Endrick: 3 goles en 246 minutos -> Gol cada 82 minutos

En este contexto, el caso de Endrick es aún más revelador. A pesar de haber jugado solo 246 minutos, un promedio de 16,4 minutos por partido, el joven delantero ha conseguido anotar 3 goles. Esto significa que, en promedio, el ex de Palmeiras marca un gol cada 82 minutos, una cifra impresionante si la comparamos con la de Vinicius (1 gol cada 616 minutos) y Rodrygo (1 gol cada 522 minutos). Además, su participación ha sido limitada en términos de titularidades, con solo 3 en esos 15 partidos, lo que hace aún más destacable su eficiencia.

¿Se merece una oportunidad Endrick?

Endrick ha sido clave en la Copa del Rey. De hecho, sus tres tantos en estos encuentros han llegado en esta competición y en las tres titularidades que ha tenido. Algo que podría hacer plantearse a Ancelotti si podría jugar más a menudo y dar descanso a sus estrellas. El otro día ya dejó claro que las jóvenes estrella deben aprender a 'chupar banquillo' cuando están en el Bernabéu, pero con los números en mano, todo nos indica que el delantero podría sumar más siendo más habitual.

Endrick y Vinicius celebran el gol / EFE

Por otra parte, es evidente que los otros dos jugadores aportan mucho más que goles. Vinicius es un increíble creador de ocasiones y es un dolor de cabeza para las defensas rivales. Pero es verdad, que en este 2025 ha bajado su rendimiento goleador. Mientras que Rodrygo sigue con el 'handicap' de jugar en una posición que no es la suya. El ex de Santos juega mejor por la izquierda y sus mejores encuentros han sido ocupando la posición de Vinicius.

¿Que impide a Endrick ser titular?

Vinicius y Mbappé son inamovibles, esto está claro. Pero el Madrid tiene un problema en la banda derecha, ninguno de sus jugadores de ataque se siente del todo cómodo en esa posición. Ante esta situación y las grandes muestras de calidad de Endrick, algunos aficionados se preguntaron ¿Por que no podía ocupar el lugar de Rodrygo en el once?

'A priori' el cambio podría darse. El ex de Palmeiras es zurdo y tiene una gran arrancada, ya lo vimos ante la Real dejar atrás a los defensas con su velocidad. Pero el problema que tiene Endrick es la formación con la que juega Carlo Ancelotti.

Los jugadores del Real Madrid, Mbappe, Jr y Rodrygo Goes / AGENCIAS

El italiano emplea un 4-4-2 con Bellingham y Rodrygo en las bandas, roles que requieren sacrificio defensivo. Ambos jugadores, por sus características, tienen una gran capacidad para realizar recorridos defensivos y ayudar en el repliegue, lo cual es fundamental para equilibrar el equipo y dar libertad ofensiva a Vinícius y a Mbappé, quienes se despliegan más arriba, buscando ser los principales referentes ofensivos. Esta estructura ha permitido al Madrid parar la sangría inicial en los primeros meses de temporada.

Endrick, aunque tiene grandes cualidades ofensivas, no se ajusta tan fácilmente a este rol de extremo derecho, ya que no posee la misma capacidad defensiva que Rodrygo. Su juego se caracteriza más por su presencia en el área y su habilidad para definir, lo que lo hace más apto para jugar como delantero centro. Si Endrick jugara en la banda, tendría que asumir tareas defensivas que, a día de hoy, no están dentro de sus fortalezas. Por eso, en el esquema actual de Ancelotti, su capacidad para participar de manera efectiva en las transiciones defensivas le dificulta ocupar el lugar de Rodrygo, quien ofrece un equilibrio crucial entre defensa y ataque.