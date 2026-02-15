Vinicius revela toda su rutina con Ibai: salud mental, nutrición, gimnasio, PlayStation...

Pasar 24 horas con Vinicius y descubrir todos los secretos del día a día del brasileño. De eso trata el último vídeo de Ibai Llanos en Youtube. Un documento de media hora en el que el futbolista del Real Madrid cuenta todo sobre su nutrición, descanso, ocio y deja algunas anécdotas que no han pasado desapercibidas.

Un día en su vida: "Normalmente entreno por la mañana. A las 14h vuelvo, como con mis amigos, luego dos horitas de siesta, gimnasio y fisio y desde las 19h hasta las 00h juego a la play con mis amigos. Jugamos Call of Duty y Fifa. Jugamos a clubes pro, cada uno con un jugador".

La importancia del gimnasio: "Normalmente hago las cosas que necesito durante la semana, 4 o 5 ejercicios que necesito hacer. Tampoco más porque jugamos muchos partidos durante la temporada. No me gusta nada el gimnasio, pero lo hago porque tengo que hacerlo".

Sobre si es feliz ahora mismo: "Sí, estoy muy contento. Jugar en el Madrid es algo muy importante, tener la vida que tengo, mi familia. Cada 10 días viene un amigo o alguien de mi familia. Mi padre, mi hermano ahora vive también conmigo".

Sueños por cumplir: "He ganado muchas cosas, pero jugando en el Madrid tengo las ganas de ganar siempre mucho más. Volver a ganar es mi primer sueño. Este año también el Mundial con Brasil".

La selección que más respeto da para el Mundial: "Hay algunas muy buenas, pero me encanta Portugal, como juega Portugal, España, Francia y Argentina. Yo creo que estos cuatro son que tienen un un mejor equipo".

Ancelotti: "Para mí ha sido lo mejor que ha pasado. Sí, podría ser mi abuelo, pero nos trata muy bien, sabe tener la relación con conlos jugadores, lo está haciendo muy bien. Ojalá poder ganar ganar este Mundial siempre que me llama dice: ¿Sabes que vamos a ganar el mundial?".

La dieta: "Cuando voy a la mesa es solo para comer. No sé lo que habrá ni nada. La comida la llevo bien, el problema para mí son los dulces. Yo ceno, pasan dos horas jugando a la play y ya tengo hambre. Me salva la fruta. Me encanta la piña".

El físico: "Necesito mucho de mí físico porque uso mucho la velocidad y en el fútbol de hoy todos son rápidos, todos son fuertes. En la profesión que elegimos, tenemos que estar perfectamente físicamente y mentalmente, porque a veces técnicamente no nos vamos como queremos".

La salud mental: "Normalmente cuando me pasa algo intento mirar menos Internet. Porque siempre he dicho cuando somos muy jóvenes no aprendemos a ser famosos porque salgo de Brasil cuando tenía 16 años ya he jugado en primer equipo de de Flamengo. Salgo de la nada para ser famoso y no poder ya salir por la calle ni nada la presión. Hay lado bueno que la gente te quiere mucho, como la afición me quiere, como la gente de Brasil me quiere, pero hay el otro lado de la prensa, de la gente que que son de otro equipo que te van a decir cosas malas. Creo que hay que escuchar un poco