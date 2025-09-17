Vinicius 'responde' con una canción: "Callé la boca de muchos que no me dieron nada"

Más allá de la polémica por el penalti que le dio el triunfo al Real Madrid, el debut del equipo blanco este curso en Champions League estuvo marcado por la decisión de Xabi Alonso de dejar a Vinicius en el banquillo. Es la segunda vez que lo hace esta temporada, poniendo a Rodrygo en su lugar en el once titular.

Se trata de una decisión que genera controversia ya que, hasta este curso, Vinicius era considerado imprescindible en el Real Madrid. Ahora, sin embargo, ni siquiera tiene la titularidad asegurada. Una situación nueva con el brasileño, que no se mostró para nada contento durante el partido. Se le pudo ver apático y ni siquiera celebró las acciones de los goles del equipo blanco, como si estuviera totalmente desconectado de lo que sucedía.

Xani Alonso con Vinicius en pretemporada / Realmadrid.com

Muchos ojos se centran ahora en cada gesto que haga el extremo, incluyendo sus publicaciones en redes sociales. Un día después del partido, la primera 'respuesta' de Vinicius a todo lo sucedido ha llegado en forma de historia de Instagram.

El jugador ha subido una foto en blanco y negro en la que aparece él mismo abandonando el estadio, cabizbajo y de espaldas. Lo ha hecho acompañando la publicación con una canción llamada 'Princípios de um Campeao'.

La publicación de Vinicius / @Vinijr

El trozo que ha subido el jugador dice lo siguiente: "Y yo, probado y purificado, sin ego alguno, me mantuve en el podio. Y los premios que gané, esa mierda no me hizo el mejor. Es que siempre hay alguien más talentoso, pero desde pequeño soy el que más se esfuerza. Conquisté con esfuerzo y callé la boca de muchos que no me dieron nada. Y la vida no se volvió más fácil, nosotros nos hicimos más fuertes".

El mensaje no ha tardado en hacerse viral en redes sociales, con muchos interpretando qué ha querido decir Vinicius y a quién va dirigida la canción. Por el momento, lo único que parece cierto es que el jugador no cuenta con el beneplácito absoluto de Xabi Alonso y que tendrá que ganarse un puesto en sus planes.