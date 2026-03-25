Vinicius anuncia su futuro en el Real Madrid

Cuánto ha cambiado la vida de Vinicius en apenas unos meses. El brasileño ha pasado de ser un jugador taciturno con Xabi Alonso, al que abucheó el Bernabéu varias jornadas, a ser, de nuevo, el hombre decisivo que necesita el Real Madrid si quiere ganar títulos esta temporada. De ahí que el fantasma de su fuga, por no sentirse en el lugar correcto, se ha esfumado, tal y como reconoce el propio jugador. En los últimos 14 partidos ha anotado 11 goles y repartido dos asistencias.

No quiere seguir los pasos de Griezmann

"Yo sólo pienso en el Real Madrid y en estar allí mucho tiempo", fue la frase con la que cerró su intervención antes del Brasil - Francia que se disputa en EEUU. Precisamente, al extremo se le preguntó sobre la posibilidad de seguir los pasos de Griezmann, futbolista que terminará su vinculación con el Atlético a final de temporada para irse a la MLS con el Orlando, de quien dijo: "Es un gran jugador, ha hecho una gran carrera en España, con la selección de Francia también. Me gusta mucho, todo lo que ha hecho en su carrera. Creo que aportará mucho a la liga".

Vinicius, durante la concentración con Brasil. / DPA vía Europa Press / DPA vía Europa Press

Quedan pocas dudas ya de que terminará estampando en breve su firma para ampliar su contrato por, previsiblemente, otras cinco temporadas que le convertirán en uno de los jugadores más importantes en la historia del club blanco. Estos días, el foco está sobre su rendimiento en la selección brasileña que dirige Carlo Ancelotti, uno de sus padres futbolísticos. En el devenir del brasileño siempre ha sido fundamental un buen tutor en la banda, como ha demostrado Arbeloa tras ganarse su confianza.

"El entrenador siempre habla con los jugadores. Nos pregunta sobre la posición en la que queremos jugar, cómo preferimos defender, pero la decisión final es suya. Esta conversación es importante para nosotros porque siempre aprendemos de él. Esperamos que sus ideas se asimilen lo antes posible y se pongan en práctica en el campo", dijo antes de un amistoso que nunca es tal en el contexto de Brasil. Menos aun con todo el envoltorio mediático con el que Nike ha concebido este Vinicius vs. Mbappé, entre otros.

El 'caso Neymar'

La 'Canarinha' lleva sin ganar un Mundial desde 2002, por lo que la responsabilidad de la generación de Vinicius es enorme con su país. "Creo que no somos los favoritos, si miramos los últimos resultados. Pero el peso de la camiseta, el peso de los jugadores que tenemos aquí. Solo necesitamos juntarnos, y después de la llegada de Ancelotti tenemos una mejor idea de cómo jugar. Nos quita mucha presión. Haremos todo lo posible para que Brasil vuelva a estar en la cima", ambicionó.

El gran reto de Carletto es el mismo que tuvo en el Real Madrid: hacer un equipo, uniendo nombres. "Me imagino que todos quieren que sea uno de los protagonistas. Estoy preparado para todos los retos de mi carrera. He jugado un Mundial y no quiero volver a perder. He estado trabajando duro en casa, no quiero lesionarme. Están Raphinha o Joao Pedro. Los jóvenes que están llegando, como Endrick o Estevao. Todos estamos preparados. Podemos decidir también un partido con una jugada a balón parado. Así es como se gana un Mundial", analizó Vinicius, hablando de un tema sensible como el de las lesiones.

Pero Brasil es un país de nombres: Ronaldo, Romario, Ronaldinho y... Neymar, de nuevo ausente. "En las últimas temporadas fui uno de los mejores, Raphinha también, Casemiro, ¡qué decir!. Tiene muchísima experiencia. La presión sobre Neymar es normal. No soy imparcial, es uno de mis ídolos. Está haciendo todo lo posible por estar al 100%, por volver a la selección. Ahora, la decisión está en manos del entrenador, pero nosotros, los jugadores, siempre queremos jugar con los mejores", dijo sobre la 'patata caliente' que tiene Ancelotti con la convocatoria definitiva para el Mundial de EEUU.