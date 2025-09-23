Vinicius se reivindica con mensaje incluido

El Real Madrid ha visitado este martes por la noche el Ciutat de València para enfrentarse al Levante UD en un encuentro correspondiente a la 6ª jornada de LaLiga EA Sports 2025/26. Los blancos llegaron a la cita como líderes en solitario, tras sumar un pleno al cinco en victorias en el inicio del campeonato, acumulando un total de 15 puntos en su casillero.

A pesar de un buen inicio del conjunto local en el que gozó de varias buenas ocasiones para inaugurar el marcador, fue el Real Madrid el que goleó en primera instancia desde las botas de Vinicius. Arda Güler recuperó un balón en el balcón del área, abrió hacia la banda derecha para Valverde y este, de primeras, se la cedió hacia adelante para el brasileño. Control, se colocó el cuero y con el exterior del pie diestro sorprendió a Ryan por el palo largo.

Un tanto de bella factura que dejó atónitos a sus compañeros y rivales, además de desatar la euforia en su entrenador, Xabi Alonso. Posteriormente, tras bailar y celebrar el tanto con el resto de jugadores del Real Madrid, le dio un beso al escudo. Un gesto que, con el contexto actual, no fue en balde.

La figura del delantero brasileño ha estado en el ojo del huracán durante las últimas semanas al no haber completado ningún partido esta temporada y haber arrancado en dos encuentros como suplente (Real Oviedo y Olympique de Marsella). Además, con contrato hasta 2027, su continuidad parece no generar consenso en el madridismo y algunas voces apuntan a una venta para, incluso, el mercado invernal en enero.

Antes del descanso, Vinicius también participó directamente en el 0-2: asistió a Mastantuono para que el argentino se estrenase como goleador con el Real Madrid y situase una renta más cómoda antes de desfilar hacia los vestuarios del Ciutat de València.