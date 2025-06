Vinicius reconoce que no hay acuerdo para renovar

El entorno del Real Madrid lleva meses asegurando que la renovación de Vinícius Jr. está cerrada y que solo faltaba la firma. La realidad es que quedan flecos por atar, como reconoció el jugador después del partido ante el Salzburgo: “¿Renovación? "Ojalá pueda seguir aquí por muchos años, siempre he dicho que es el club de mi vida. Estoy muy contento con todo, con el entrenador y el cuerpo técnico, y ojalá pueda seguir aquí toda mi carrera y hacer una gran historia con este equipo”.

Pide 30 M€ netos

El brasileño no tiene por el momento un acuerdo cerrado para la ampliación de su contrato. Tampoco se espera que el jugador firme nada después del Mundial de Clubes. Ahora mismo las conversaciones están en punto muerto, aunque eso no significa que el delantero quiera abandonar Valdebebas. Su deseo es seguir pero imponiendo sus condiciones.

Vinicius ratifica las afirmaciones de su entorno, que lleva tiempo negando un acuerdo pese a que desde el Real Madrid filtren que este prácticamente hecho. El club blanco pone trabas a las altas pretensiones del jugador para alargar su contrato: exigen 30 millones de euros netos incluyendo salario, bonus y una prima de renovación, según ‘The Athletic’.

Prima de renovación o traspaso

Ambas partes son optimistas y creen que acabarán llegando a un punto de encuentro. Los dos quieren seguir juntos, pero el club no quiere ceder. Aceptar esas condiciones serían romper el límite salarial. No ven con buenos ojos que exija una prima por renovar. Considera que no es lo mismo la prima que paga por llegar gratis, como a Alaba, Rudiger, Mbappé o Trent, que pagar 45 millones de euros por su traspaso.

De no acercar posturas, el Real Madrid empezaría a plantearse un traspaso este mismo verano. Lo pondría en el mercado consciente de que el próximo año y con una temporada firmada por delante, tendría que venderlo a la baja o aceptar unas condiciones económicas superiores a las que ahora exige el brasileño. El pulso sigue abierto y o ambas partes ceden en sus pretensiones o el final del brasileño en el equipo blanco puede hacerse realidad.