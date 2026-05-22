Vinicius no despedirá a Carvajal ni a Arbeloa

“Tiene permiso del club por un asunto personal, no sabemos si podrá estar mañana”. Álvaro Arbeloa no quiso dar más información sobre la ausencia de Vinicius en la previa al encuentro frente al Athletic (sábado, 21:00 horas) después de la incomparecencia del brasileño en la última sesión antes del encuentro donde solo lo emotivo entra en juego. El principal foco de atención será la despedida de Carvajal, una leyenda del club blanco, y en menor medida, el adiós confimado por Arbeloa.

El de Sao Goçalo no estará en el verde del Bernabéu para arropar al capitán que pone fin a una etapa de 23 años en los que ha conquistado 27 títulos, de ellos, seis Copas de Europa. Por tanto, no podrá contar con él Arbeloa, su gran valedor estos meses, de quien llegó a decir que jugaría simpre que estuviese disponible. La información, adelantada por Ok Diario, se confirmaba este viernes después de la segunda ausencia de Vinicius en un entrenamiento. El delantero ha puesto, por tanto, punto y final a una temporada tormentosa.

Desde el pasado miércoles no entrenó con el resto de sus compañeros después de abandonar el Sánchez Pizjuán cojeando tras un partido en el que le dio el triunfo a su equipo. Vinicius ha estado en el foco desde su protesta en el cambio del clásico de la primera vuelta en el Bernabéu que algunos sitúan como el inicio del derrumbe blanco. No es menos cierto que el brasileño, que acaba de ser convocado para el Mundial, ha estado presente en el campo en todos los momentos difíciles.

Con el Mundial en mente

Esta semana, Vinicius lanzaba un comunicado en redes sociales para confirmar el fin de la relación sentimental que mantenía desde hace unos meses. El delantero del Real Madrid sí se despidió públicamente de Carvajal con un post en Instagram: “Leyenda y el mejor lateral derecho de la historia. El capitán que nos ha enseñado el camino de la victoria y sentir lo que significa ser madridista. Han sido muchos años compartiendo vestuario, luchas, títulos y momentos que jamás voy a olvidar. Juntos conquistamos Champions, Ligas, Mundiales y noches históricas con esta camiseta que tanto amamos. Gracias por todo. Fue un honor aprender y compartir tantos momentos contigo, hermano. Tu nombre ya es eterno en la historia del Real Madrid”.

Vinicius ha optado por tomar unos días de descanso antes de la cita de EEUU, México y Canadá en la que buscará redimirse de una temporada en la que no ha alcanzado sus metas deportivas con el Real Madrid. Tampoco se ha producido la renovación que ha quedado en el aire, como el resto de asuntos rectores del club, ante la convocatoria de elecciones. La situación del brasileño es sensible, porque de no hacerse público un acuerdo en los próximos meses entraría en su último año de contrato con capacidad para negociar e irse libre a otro equipo.