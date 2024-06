Vinicius y el Real Madrid 'abortaron' la vendeta del PSG

El PSG no consiguió que Vinicius Junior atendiera su oferta para convertirse en el relevo de Kylian Mbappé en el Parque de los Príncipes. El objetivo era devolver la jugada al Real Madrid arrebatándole a su principal figura y convertirlo en el nuevo portaestandarte del campeón francés en su enésimo asalto a la Champions, pero el brasileño ni se planteó la opción.

Según confirma 'OK Diario' este viernes, el PSG hizo una oferta multimillonaria a Vinicius para que se enfundara en su camiseta a cambio de convertirse en el futbolista mejor pagado del mundo. Sin embargo, Vini declinó empezar a estudiar la propuesta cuando el club parisino se hizo a la idea de que no podría seguir reteniendo a Mbappé y empezó a preparar su relevo.

Esto no quiere decir que los propietarios del PSG, con el presidente de la entidad Nasser Al-Khelaïfi al frente, no sigan buscando su particular 'vendeta' respecto a un Real Madrid que además de ser uno de los principales rivales deportivos ha conseguido arrebatarle a Mbappé sin pagar un traspaso.

La ofensiva del PSG

Radio Montecarlo (RMC) desveló días atrás que Vinicius era el escogido por el PSG para dar relevo a Kylian como el portaestandarte del proyecto. Consideraban que podrían replicar a nivel de imagen y deportivo el impacto de la salida del capitán de Francia.

Sin embargo, Vinicius, ahora centrado en disputar la Copa América 2024, está decidido a seguir en el Real Madrid y probar cómo se encaja el puzle galáctico que tiene Carlo Ancelotti entre las manos. Según la citada información, el brasileño ha dado instrucciones a sus agentes de que no quiere oír propuestas ni del PSG ni de otro club, pues no quiere salir del Bernabéu "ni por 50 ni por 500 millones" para jugar en otro club. El numeroso 'clan' francés se completará con un Mbappé que llega con la vitola de mejor futbolista del mundo... a un vestuario plagado de jugadores con varias Champions en su currículum.

El recelo que ha generado en los brasileños, especialmente en Rodrygo Goes, es evidente. Y en la ecuación también debe entrar Jude Bellingham quien en su primera campaña enamoró al Santiago Bernabéu, pero ahora deberá adaptarse a una posición más retrasada en el medio campo, y sin duda menos protagónica.

Vinicius se queda... ¿Y Rodrygo Goes?

Tras el 'no' de Vinicius, el PSG deberá seguir buscando una estrella que alumbre el proyecto de Luis Enrique. La 'jaula', sobre el papel, es de oro, pues según la citada información, al brasileño le ponían sobre la mesa un contrato por cinco temporadas a razón de 50 millones de euros netos fijos más variables. Vini se aseguraba además el 100% de sus derechos de imagen, además de convertirse en embajador de la marca Qatar, como en su día ofrecieron a Neymar Junior, con los ingresos asociados que ello conlleva.

Desde el Real Madrid se ven estos movimientos de vendeta del PSG con tranquilidad, conscientes de que Vinicius, con contrato hasta 2027, una cláusula de 1.000 millones y con la ficha más alta del vestuario, en estos momentos no quiere cambiar de aires.

Aunque Vinicius es considerado un jugador estratégico, Florentino Pérez mantiene su política de dejar abiertas las puertas a todo el que quiera salir, siempre que llegue con una oferta a la altura de su contrato. El mensaje está plenamente vigente para el resto, empezando por Rodrygo Goes o Joselu, que ha manifestado su inquietud en los últimos días.