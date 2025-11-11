Vinicius también 'raja' de los suyos

Vinicius le ganó la batalla a Xabi Alonso y, a partir de ahí, se sintió liberado para volver a ser, más que nunca, él mismo. Lo demostró en Vallecas, donde se encaró con el público, con los jugadores rivales y hasta criticó sobre el césped a uno de sus propios compañeros, Huijsen. Antes del final del partido incluso generalizó: "Parece que no queramos ganar", registraron las cámaras de Movistar, que han encontrado un filón en el brasileño.

Harto de tener que buscarse las habichuelas y hacerlo en solitario, 'rajó' de las decisiones que tomaba una vez tras otra el central madridista: "Salimos en largo, siempre la buscas en largo. ¿Eso quién lo quiere?", le espetó.

Como la afición rival le conoce y sabe que entra a todas, le cantaron el ya tradicional "Vinicius, Balón de Playa", además de dedicarle calificativos como "malísimo". A lo que el brasileño respondió "malísimo, no. Tú lo sabes", sonriendo irónicamente como si estuviera manteniendo una conversación con la grada. Todo lo que ocurre a su alrededor le afecta.

Vinicius con la lengua fuera en el empate a cero de Getafe / EFE

Unai López, del Rayo, intentó mediar para que Vinicius se centrara en el partido: "Deja a la grada Vini, no les digas nada", pero Vini no entra nunca en razón: "No, no, si estamos de buen rollo". También las tuvo con Ratiu, que se había acercado para aprovecharse de la situación: "No sabes ni dónde estoy", le dijo el extremo al lateral rayista. "Te va a cambiar o te va a poner de delantero porque de lateral es imposible", insistió.

Un nuevo episodio de una serie en la que Vinicius siempre es protagonista y, además, ahora lo es mucho más porque Florentino le ha elegido a él por encima de Xabi Alonso.