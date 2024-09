Vinícius y el racismo en España: "Si no evoluciona, el Mundial necesita cambiar su lugar"

Vinícius Jr. aseguró en una entrevista con la cadena CNN que el Mundial de 2030 debería cambiar su ubicación si España no avanza en la lucha contra el racismo. "Hasta el 2030 tenemos un margen muy grande para la evolución. Espero que España pueda evolucionar y entender lo serio que es insultar a una persona por el color de su piel", dijo.

"Si las cosas no evolucionan hasta 2030, creo que (el Mundial) necesita cambiar su ubicación porque el jugador no se siente cómodo y seguro de jugar en un país donde pueda sufrir racismo. Es complicado, pero yo creo y quiero hacer todo para que las cosas puedan cambiar porque hay muchas personas en España, o incluso la mayoría, que no son racistas, pero hay un pequeño grupo que acaba afectando a la imagen de un país que es tan agradable para vivir. Me encantar estar aquí y me encanta jugar para el Real Madrid", añadió.

Vinicius ya ve diferencias en España

La estrella brasileña hizo estas declaraciones en una entrevista publicada por la CNN el pasado 28 de agosto y de la que se han hecho eco este martes medios españoles y las redes sociales. Vinícius Jr. elogió los cambios adoptados contra el racismo en España pero consideró que se puede hacer más. "Ya veo y siento diferencias en España hoy, que hay gente que quizá todavía siga siendo racista pero ahora tiene miedo de expresarse en un campo de fútbol y en lugares donde hay muchas cámaras", argumentó.

"Tres personas fueron condenadas a cárcel por insultarme en un partido (contra el Valencia). Y eso es algo que siempre se quedará marcado en la historia porque fuera la primera vez y cada vez que lo hagan de nuevo será posible hacerles pagar por hacer sufrir a las personas negras", agregó.

"En el club hablamos de ello a menudo. No sólo yo, sino todos los jugadores dijeron que si eso pasa, la próxima vez todos tendremos que abandonar el campo para que todas esas personas que nos insultaron tengan que pagar una sanción mucho mayor", reconocía el brasileño en dicha entrevista cuando se le cuestionó sobre qué haría si vuelve a sufrir un caso de racismo como el de Mestalla.

Quiere ser parte de la solución al problema

Vinicius considera en la entrevista que, en su opinión, la mayoría de la sociedad española no es racista y se postula para ser parte de la solución: "Yo quiero hacer todo lo posible para que las cosas cambien, porque hay mucha gente en España, la mayoría, que no es racista. Lo es un grupo pequeño que termina afectando la imagen de un país en el que es muy bueno vivir. Me encanta jugar en el Real Madrid. Amo España, tener las mejores condiciones para vivir aquí con mi familia. Esperamos que las cosas puedan evolucionar más, ya han evolucionado hasta ahora, pero pueden evolucionar mucho más y para 2030, los casos de racistas y racismo pueden y deben disminuir".