Vinicius quiere irse gratis del Madrid

Vinícius Júnior sigue tensando la cuerda con Florentino Pérez y endurece el pulso ante su negativa de renovar si no le paga lo que demanda. Tanto, que el brasileño vería con buenos ojos irse del Real Madrid antes del cierre de mercado, posibilidad que el presidente ni se plantea salvo que reciba una oferta irrechazable. Algo que tampoco descarta ante el interés del fútbol árabe.

Prima por renovar

En el Madrid empiezan a tener claro que la intención de Vinícius es cumplir su contrato y marcharse gratis en 2027. De esta forma, conseguiría un contrato multimillonario en un club europeo que pudiera asumir sus pretensiones económicas o, en su defecto, irse a Arabia donde le ofrecen cantidades mareantes que satisfacen sus demandas. De hecho, su rebelión llega inducida tras las reuniones reconocidas con representantes de la Saudí Pro League desde 2023, con una propuesta económica fuera de mercado.

Florentino Pérez no tiene prisa a dos años vista del final del contrato del brasileño. Pero tampoco le temblará el pulso en caso de que el brasileño siga demandando cantidades económicas que rompan los límites salariales marcados para los jugadores de la plantilla. Su pretensión de cobrar una prima por renovar ha frenado las negociaciones, que se encuentran paralizadas desde principios de verano.

Hartos del brasileño

El presidente del Madrid tampoco va a esperar demasiado, como hizo en otros casos sonados como con Cristiano Ronaldo o Sergio Ramos. Si a final de año todo sigue igual, el entorno blanco asegura que Florentino Pérez pondrá a Vinícius en el mercado y lo traspasará al mejor postor. Sería un caso similar al que vivió Mbappé en el PSG, con la diferencia de que el francés tenía claro su destino y no basaba su ‘fuga’ en el dinero.

Florentino tendría el aval de su afición, que cada vez es más partidaria de vender al brasileño. Su feo gesto al Carlos Tartiere mandando a Segunda a un club ‘amigo del madridismo’, más sus mensajes retadores en redes (“me importa una mierda si me queréis”), indignan al madridismo, que está harto de esa actitud irreverente e insoportable que no compensa ni con sus goles, pases o regates. Es más, apoyarían su suplencia si Xabi Alonso lo manda al banquillo, e incluso que se fuera gratis en 2027.