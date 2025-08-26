Vinicius, en el punto de mira: "Tiene un problema social"

Los gestos de Vinicius Jr durante el encuentro liguero entre el Real Madrid y el Real Oviedo no pasaron desapercibidos. El nombre del brasileño fue protagonista en muchas de las tertulias de los medios de comunicación, con críticas severas por el comportamiento del jugador madridista.

Sus gestos hacia el colegiado y hacia la grada, mandando a Segunda al Oviedo, recibieron múltiples mensajes, algunos de ellos muy contundentes. Es el caso de Esteban, exportero de Oviedo, Atlético de Madrid, Sevilla, Celta o Almería.

"Tengo muchos amigos y familia en el campo. El comportamiento de Vinicius... En la época del Pitu y mía, habría tenido problemas serios en el terreno de juego, sinceramente te lo digo. Y tiene que cambiar porque le está perjudicando en lo futbolístico. Va a un campo que hace 24 años que el Real Madrid no va, que es amigo y consigue que le piten 30.000. Es para hacérselo ver", afirmó el exguardameta.

La crítica de Esteban no se quedó ahí: "Tiene un problema, un problema social, fuera de su entorno más cercano. Al final va y le hace el gesto a Segunda División al Oviedo. ¿Tú sabes lo que eso significa para un equipo que lleva 24 años sufriendo? ¿Que te lo haga a las primeras de cambio? Que sí, que sí, que es muy bueno con los pies, pero de cintura para arriba debe mejorar muchísimo".

El exfutbolista no fue el único que criticó el comportamiento de Vinicius. Josep Pedrerol, presentador de El Chiringuito, abrió el programa mostrando cierto hartazgo con los gestos del brasileño: "Qué bueno es Vinicius, pero con empate a cero, de risas en el banquillo. Qué bueno es Vinicius, pero con empate a cero, bostezando en el banquillo. Qué bueno es Vinicius, pero con el gol de Mbappé, dirigiéndose al árbitro y a la grada, mientras Mbappé le tapaba la boca. Qué bueno es Vinicius, pero cuando ha marcado ha mandado al Real Oviedo a Segunda. Qué bueno es Vinicius, pero qué pereza me da".

Vinicius protesta una acción en el Tartiere / Miguel Oses

Por su parte, Manu Carreño también dejó un mensaje claro en El Desmarque. "Con Ancelotti era intocable Vinicius. Jugase bien, mal o regular… jugaba. Con Xabi Alonso ya no es intocable. Hay más competencia, cada vez hay más gente pidiendo minutos en el ataque. Eso ha cambiado en el estatus del brasileño. Pero hay cosas que no cambian… y yo creo que no van a cambiar, aunque le perjudican a su carrera. Salió desde el banquillo, herido en su orgullo de suplente jugó unos buenos minutos, marcó el tercer gol del equipo, pero volvió a mostrar su cara más fea. Insisto, le perjudica y creo que venga el entrenador que venga vamos a ver siempre a este Vinicius", señaló.

El exjugador del Athletic, Julen Guerrero, quiso profundizar en lo que suponen los gestos de Vinicius: "Cuando manda a Segunda al Oviedo no enfada solo al aficionado del Oviedo, enfada y ofende a todos, por eso le pitan en otros campos. No da una buena imagen ni para él ni para el Real Madrid".

Mientras tanto, la respuesta del jugador del Real Madrid también fue contundente en sus redes sociales: "Yo soy así". Respondiendo a ese mensaje se pronunció tajantemente Rafa Alkorta, exfutbolista del equipo blanco y del Athletic: "El dice que es así, pero hay que incidir en qué tiene a su alrededor. Me parece extraño que alguien no le diga que no siga por ahí. No creo que sea un mal chico, pero hay jugadores que no tienen un buen entorno".