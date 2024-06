"Vinicius es un provocador, en 44 años nunca me han llamado negro"

Carlos Alberto Gomes Montero, más conocido como Pintinho, fue muy contundente con la actitud de Vinicius en una entrevista concedida a 'Flashscore'. El exfutbolista, que jugó en el Sevilla y en el Cádiz y disputó la Copa América de 1979 con Brasil, ha arremetido duramente contra su compatriota del Real Madrid.

"Yo he sido muy crítico con Vinicius. Él es un jugador, que salió del Flamengo, vino para acá y la gente le daba todo el apoyo del mundo. Pero empezó con el tema del racismo... Yo llevo aquí 44 años y a mi nunca me han dicho 'negro'. Pero lo que pasa es que él, como es un provocador... Bueno, ahora está un poco mejor... Es un poco payaso, lo que tiene que hacer es dedicarse a jugar al fútbol", arrancaba su respuesta al ser preguntado sobre si el delantero merece el Balón de Oro.

Pintinho siguió con su respuesta de la siguiente manera: "Ahora los chavales que son jóvenes, toman dos cervezas, van al campo de fútbol y se dedican a provocar a ese para que se descentre y no haga lo que tiene que hacer dentro del campo de fútbol, que es jugar, que es su profesión. Yo he sido muy crítico con él, pero ahora está un poco mejor, le han dado un toquecito y está un poco mejor de cabeza".

El exfutbolista considera que "todavía no me he convencido para ser un jugador...de todas las maneras, no digo solo de fútbol. Tiene que ser un ejemplo para los jóvenes y, el tema de la provocación suya, no entra mucho en mi cabeza, pero está mejorando y espero que mejore más todavía para el bien suyo, para el bien del fútbol y para el bien de todos los suyos, de su familia, que sea una persona que de ejemplo, cosa que no hacía antes".