Vinicius se va sin protestar tras fallar un penalti y debuta por fin Endrick

Vinicius volvió a ser protagonista en el Bernabéu, aunque no precisamente por motivos positivos. El brasileño falló un penalti ante el Valencia después de decidir lanzarlo él mismo en lugar de Kylian Mbappé, que ya había marcado desde los once metros el primer gol del partido. De haber repetido ejecución, el francés habría tenido la oportunidad de completar un ‘hat-trick’.

El partido llegaba cargado de contexto. Vinicius había sido el centro de todas las miradas durante la semana después del escándalo del Clásico, cuando montó un auténtico pollo al ser sustituido por Xabi Alonso: se fue directo al vestuario, regresó minutos después y acabó participando en la tangana final con Lamine Yamal. Su comportamiento provocó una oleada de críticas, y el futbolista trató de calmar las aguas con un comunicado público pidiendo perdón al club, a los aficionados y a sus compañeros, aunque sin mencionar al entrenador en ningún momento.

Pese a todo, Xabi Alonso optó por el indulto total, incluyéndolo en el once titular y asegurando que el conflicto estaba “zanjado”. Pero la reconciliación no fue completa: Vinicius desaprovechó una ocasión de oro para marcar, redimirse y reconciliarse definitivamente con el madridismo, cada vez más cansado de sus gestos y salidas de tono. Eso sí, esta vez se marchó sin protestar cuando fue sustituido en el minuto 79 por Rodrygo, un gesto que, al menos, sirvió para rebajar la tensión.

También entró en escena Endrick, que sustituyó a Mbappé y debutó esta temporada con el Real Madrid. El joven brasileño no jugaba desde el pasado 18 de mayo y se perdió el final del curso, el Mundial de Clubes y el inicio de la presente campaña por lesión. Desde que recibió el alta, el 19 de septiembre, había permanecido en el banquillo todos los partidos