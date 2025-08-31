Vinicius se pone las pilas

El Real Madrid batió al Mallorca de manera ajustada y gracias a un gol de Vinícius en acción individual. El brasileño mostró su otra cara en solidaridad y disciplina, después de que Xabi Alonso le enviara un mensaje en Oviedo dejándolo en el banquillo. Su actitud y rendimiento no convencieron al técnico tolosarra, que tiene recursos en el banquillo para dejarle fuera del once inicial.

Xabi, satisfecho

El Bernabéu ya no duda de su equipo, aunque sigue expectante con jugadores como el brasileño, capaz de lo mejor y de lo peor, y casi siempre salpicado por la polémica por ese desagradable carácter que disgusta a todos. Ante el Mallorca, un rival con el que ha tenido problemas en años anteriores, se vio al Vinicius más comedido y centrado en su trabajo. La ausencia de Maffeo también ayudó, además de que no dio la nota con sus quejas arbitrales, algo acostumbrado en él. Un partido en el que silencia a quienes aseguran que solo se motiva y brilla cuando hay bronca.

Xabi vio una versión mejorada de Vinícius. “Ha tenido buena aportación, ha sido mejor partido que ante Osasuna. Y ese gol ha sido importante”, describía el técnico blanco, contento con la actuación de su jugador hasta que dejó de ayudar en defensa y se desenganchó del partido salvo cuando tocaba atacar. Prefirió dejar en el campo a Mbappé, que andaba en esa misma línea, que al brasileño. Mantener a los dos era dar demasiada ventaja al Mallorca.

Preocupación en el club

Su gol fue producto del individualismo que lleva en la sangre. Culminó un contraataque tras un robo de balón de Carreras que se la dejó a Valverde y éste conectó con el brasileño en campo propio. Recorrió 50 metros ante tres defensas bermellones y cuatro compañeros a los que podía haber pasado el balón, pero eligió hacer un quiebro hacia fuera para cruzar el balón con la izquierda y marcar en 2-1 que ya fue definitivo.

El brasileño completó un buen partido consciente de que en los últimos tiempos se le ha cuestionado. A eso añade su negativa a renovar que deja en el aire su futuro y que preocupa también en el club, por mucho que filtren desde dentro que aceptarían que se fuese gratis en 2027. Florentino Pérez lo pondrá en el mercado en enero si mantiene su negativa y quien sabe si su rol acabará siendo secundario a partir de entonces.