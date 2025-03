Vinicius se planta con Arabia en pleno pulso con el Madrid

Cada vez que Vinicius Jr se ha pronunciado antes o después de un partido sobre la oferta de Arabia y su futuro, el brasileño ha sido muy claro. Como si quisiera que no quedará ni el mínimo resquicio de dudas al respecto de su postura, la estrella del Real Madrid se ha encargado de repetir los mismos términos en diferentes ocasiones.

Hace prácticamente un mes, tras ser elegido MVP en el encuentro de ida ante el Manchester CIty, Vinicius ya lanzó un mensaje claro sobre Arabia Saudí. "Yo tampoco (sé nada). No he hablado con nadie todavía. Creo que tengo que hablar con el presidente. Ojalá pueda seguir mucho tiempo aquí. Esta es mi casa", explicó el brasileño ante los medios.

A pesar de explicar que quería seguir en el Madrid mucho tiempo, las preguntas sobre el tema volvieron en la rueda de prensa previa al partido ante el Atlético, cuando el extremo acompañó a Carlo Ancelotti ante los medios.

"Estoy muy tranquilo porque tengo contrato hasta 2027 y ojalá podamos renovar mi contrato lo antes posible porque soy feliz aquí, en el mejor equipo del mundo. No podría estar en un sitio mejor que este", afirmó Vinicius.

Por si no había quedado claro con ese mensaje, el futbolista del equipo blanco se encargó de recalcar sus intenciones: "Estoy aquí para seguir la historia y todo lo que este club y el presidente me han dado. Ojalá pueda seguir marcando más goles y cumpliendo más partidos con esta camiseta. Mi sueño de niño siempre fue llegar hasta aquí y ahora que lo he hecho puedo ganar mucho más y entrar en la historia de este club".

Decepción en Arabia

Las tajantes palabras de Vinicius Jr han supuesto un varapalo para la Arabia Saudí, que planeaba hacer al brasileño de oro con un contrato de 1.000 millones de euros repartidos en cinco años.

Un responsable de la liga árabe dijo lo siguiente en el medio saudí 365scores: "El comité de reclutamiento de la Saudi League está conmocionado por las declaraciones que hizo Vinicius en la conferencia de prensa para el partido ante el Atlético en la Champions League, en las que confirmó su deseo de continuar en la liga española y en el Real Madrid".

Vinicius celebra un gol con Mbappé detrás / AP

Pese a todo, la misma fuente añade lo siguiente: "El comité de reclutamiento considera que la situación se ha complicado debido al deseo del jugador de continuar en el Real Madrid y lo que hace más difícil el asunto es que el jugador está vinculado ahsta 2027, además de una cláusula de rescisión que supera los 1.000 millones de euros. A pesar de todas estas dificultades, el comité de reclutamiento busca presentar una nueva oferta en el próximo periodo de verano, ya que el comité busca incluir nombres destacados que sirvan como promoción para el Mundial de 2034".

"La puerta sigue abierta para Vinicius si quiere probar suerte en la liga saudí y presentaremos una nueva oferta en el próximo mercado de verano", concluyó el responsable de la liga saudí.

Pulso con el Madrid

Todas estas declaraciones y esa posible oferta de verano vienen enmarcadas en el pulso amistoso (por el momento) entre el club y Vinicius por la renovación del jugador.

Florentino y Vinicius hablan tras perder la final ante el Barça / Efe

Según informó el diario AS hace unos días, la pretensión principal del brasileño es superar el salario de Kylian Mbappé, convirtiéndose de esta forma en el jugador mejor pagado de la plantilla.

El Real Madrid no tiene ninguna prisa y no va a precipitar las negociaciones con Vinicius, al que le quedan dos años y medio de contrato. El jugador, por su parte, sabe que el tiempo corre a su favor y que la vía de Arabia Saudí siempre va a estar abierta para él.

El verano de 2025 será crucial para obtener respuestas y los acontecimientos podrían darse muy rápido. A pesar de las palabras de Vinicius y el deseo que ha expresado el jugador, toca ver si el conjunto blanco está dispuesto a desequilibrar su escala salarial con el extremo y si lo que dice el brasileño no es una forma más de presionar a los mandatarios en este pulso por su futuro.