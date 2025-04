Vinicius pierde la protección del Bernabéu

Vinicius siempre ha sido un jugador sobreprotegido por diferentes frentes del madridismo. Un futbolista al que consideran especial en todas las facetas y cuya firma ha estado en los últimos éxitos recientes del club. De ahí que pese a su comportamiento complicado, que le ha acarreado más de un problema, siempre se ha puesto un escudo por delante del brasileño. No solo por su juego, también por las muestras de compromiso público con el Real Madrid, quien tuvo paciencia con el 'niño' de 18 años que pasó de ser objeto de mofa a estrella mundial.

De la llegada de Mbappé a la oferta de Arabia

Sin embargo, desde el episodio del frustrado Balón de Oro, y, sobre todo, la oferta milmillonaria de Arabia Saudí, algo se ha roto entre el Bernabéu y su jugador franquicia hasta la llegada de Mbappé. La aparición del francés en escena también ha supuesto un factor desestabilizador en el romance de Vinicius con la afición que la ha visto crecer hasta convertirse en uno de los mejores del mundo. La misma que pone el listón de exigencia muy alto.

Por eso se vivió como una excepción la paciencia que el estadio blanco tuvo con el francés en sus primeros meses como jugador del Real Madrid. Lo arropó en cada fallo y supo esperar hasta verle en la velocidad de crucero que ha alcanzado en el momento más importante de la temporada. El Bernabéu ve en el recién llegado, quien llegó a ser su némesis tras el rechazo a las múltiples ofertas, un líder más sano y alineado con los valores del club blanco. Al revés que un Vinicius que ha apostado por una vía individualista para solucionar sus problemas.

Al brasileño ya no le sirven acciones puntuales para ser el favorito de la grada. Frente a la Real Sociedad escuchó pitos a los que respondió echándose encima al equipo blanco en un partido que salvó in extremis, como la mayoría de los que ha jugado esta temporada. Prácticamente, no se le recuerda al equipo de Ancelotti un encuentro redondo a excepción de los que firmó en la eliminatoria de Champions frente a un Manchester City que transitaba hacia la nada. Pero, con todo, un tipo de lance que preparaba a un equipo que se dejó media Liga tras el tropiezo contra el Valencia.

No celebró el gol tras el penalti fallado

Vinicius fue protagonista, porque siempre lo es aunque el partido no le salga como espera. Es el único con capacidad para agitar los encuentros cuando el Real Madrid se atasca en medio de su falta de sistema, algo que queda en evidencia en derrotas como la de este sábado. Vinicius tuvo la oportunidad de cicatrizar heridas y rearmarse de cara al cruce de Champions contra el Arsenal. Sin embargo, fue protagonista de otro penalti estrepitoso derivado de la incomprensible autogestión que Ancelotti permite a sus jugadores desde los once metros.

El fallo, con el que Mamardashvili retrató al brasileño, provocó los pitos del Bernabéu. El techo retráctil del Bernabéu hace que todos los detalles se perciban a la perfección. El propio '7' del Real Madrid fue consciente, como se palpó en el tanto del empate con el que parecía enmendar parcialmente el fallo desde los once metros. Vinicius cazó un balón en el área para devolver el encuentro al punto de partida después de que Diakhaby se cobrase su particular venganza contra los blancos.

El extremo ni siquiera celebró el gol. Lo guardó para sus adentros, cogió el balón y se fue rápidamente al centro del campo para reanudarse la acción. Fue como una de esas dianas que se meten cuando el resultado va 4-0 y se necesitan al menos otras tres para que tenga sentido. Un gol del honor que solo cobra sentido con lo que pasa después. Vinicius estaba incómodo con un runrún que lleva persiguiéndole desde hace un tiempo. Ante las dudas y las críticas de otros campos, el Bernabéu siempre había cerrado filas con el brasileño.

"¿Por qué no tira los penaltis Mbappé?"

Esta situación demuestra que el verdadero parapeto de Vinicius ha sido su rendimiento, muy mejorable con respecto a temporadas anteriores y donde sale claramente perjudicado frente a Mbappé, con quien es inevitable ejercer cualquier comparativa. El de Sao Gonçalo ha marcado tres goles en los últimos 16 partidos, los mismos que Rodrygo, frente a los 14 que ha anotado el francés. Por eso, a pesar de los errores, sobre el atacante galo no se deposita un mínimo de sospecha. Al revés, en el Bernabéu existió un cometario recurrente: "¿Por qué no tira él los penaltis?".

Una cuestión que apunta directamente a Ancelotti y que ha ido cambiando de tono con el paso de la temporada. Porque Mbappé, como Vinicius, también ha fallado dos lanzamientos desde el punto fatídico esta campaña -contra el Liverpool y el Athletic-, pero coincidieron con una fase de adaptación que ha culminado. Seguramente Vinicius y las jerarquías preestablecidas en el vestuario blanco demoraron un proceso inacabado. Porque el verdadero acople final de Mbappé sería formando un tándem prodigioso con el brasileño que, por el momento, navega solo.

La mejor muestra fue el mensaje puso en redes sociales tras la derrota frente al Valencia. "Es un honor llevar los mismos goles que mi ídolo y junto a él ser el brasileño con más goles en la historia de este club. Yo he llegado aquí como un niño y él me ha enseñado el camino del gol. Gracias por los consejos y la tranquilidad, Ronaldo Fenómeno R9", escribió el futbolista, poniendo por encima un mérito individual sobre el resultado colectivo, en el que, a pesar de que fue el único que vio puerta, tuvo responsabilidad por el penalti fallado.

Ancelotti sigue confiando en él

Forma parte de una estrategia de comunicación que ha llevado a cabo su equipo desde hace meses. De ella forman parte las fotos con galardones como el The Best, otorgado por la FIFA, y que utilizó de modo compensatorio para cubrir la mala noche del Balón de Oro. A pesar de querer restarle importancia a esta distinción, su reacción tras no alcanzarla, diciendo que "no estaban preparados", en alusión al jurado, demuestra que sí le causó daño. De fondo está la negociación de una renovación condicionada por varios factores: de la escala salarial, donde está por debajo de Mbappé, a la tentación de Arabia Saudí.

Vinicius siempre ha ejercido como un hombre de club y de su presidente, Florentino Pérez, su gran valedor en los momentos complicados. Como cuando tomó la decisión de cancelar el viaje a París para evitar una humillación pública en la gala en la que se premió a Rodri. Sin embargo, si algo ha demostrado el máximo mandatario blanco, es que no hay ningún nombre por encima del club, por eso el Vinicius que repetía una y otra vez "mi sueño de niño era llegar aquí" era un motivo de orgullo alineado con el "tú has nacido para jugar en el Real Madrid".

Tiempo atrás, en las celebraciones se llevaba la mano al escudo o al parche de la Champions, ahora, en el conflicto, saca a relucir su palmarés. Con todo, sigue teniendo un entrenador como Carlo Ancelotti que le respeta y le entiende mucho mejor que ciertos sectores del madridismo que se han cansado de sus continuas peleas con los árbitros o los contrincantes, pero que, sobre todo, echan de menos su fútbol.