Vinicius, otro penalti al limbo que frustra un sueño completo

Vinícius Junior dejó al madridismo con la miel en los labios. Con 3-0 provocó un penalti que él mismo lanzó y falló. Donnarumma, autor de la máxima pena, se encargó de neutralizar el pacato lanzamiento del brasileño para frustrar a una afición que no se creía lo que estaba viendo, y que podría haber sido definitivo en la eliminatoria ante el City.

No quieren mirar

El delantero blanco es una escopeta de feria desde los nueve metros. La desconfianza del madridismo es mayúscula cuando se dirige al punto fatídico para ejecutar la máxima pena. De hecho, las imágenes descubren que muchos seguidores blancos dan la espalda o se tapan los ojos cuando le toca tirarlo. Y no es por casualidad.

En la Champions League falló su segundo lanzamiento de los cuatro que ha ejecutado. Un cincuenta por ciento que explica esos temores. Y no es porque le falte pegada, que la tiene aunque no para ser un consumado ‘killer’, pero su irregularidad finalizadora lastra luz a su temido fútbol.

Los datos le delatan

Vinícius ha fallado el 35,71% de los penaltis que ha lanzado en su carrera. Ha tirado 14, marcando 9 y fallando 5. Esta temporada ha tirado 5 y ha fallado 2. El gran debate en el madridismo es por qué sigue tirándolos él. Eso sí, arrojo no le falta cuando tiene que responsabilizarse, otra cosa es que lo haga con garantías.

El penalti de Donnarumma a Vinícius / EP

La pregunta de por qué los tira surgió la temporada pasada con Ancelotti en el banquillo y tras el aterrizaje de Mbappé. Falló dos de los seis que tiró, pero uno provocó incluso hilaridad y enfado en la eliminatoria de los octavos de final de la Champions contra el At. Madrid.

Lucha de egos

Vinícius lo tiró por encima del larguero y pudo ser definitivo. El pase a los cuartos de final se decidió en la tanda de penaltis en la que, curiosamente, Vinícius no participó ya que Ancelotti lo eliminó de la ecuación quitándolo a cinco minutos del final de la prórroga.

Ancelotti decidió el año pasado que Mbappé y Vinícius se alternaran los lanzamientos. No quiso entrar en esa creciente lucha de egos entre ambos, pero al final decidió que fuera el francés el primer lanzador. Xabi Alonso siguió el mismo criterio y ahora Arbeloa lo mantiene.