Vinicius, nominación con morbo

Hace menos de un año, el Balón de Oro estuvo en boca de todos por lo que sucedió horas antes de la gala. Con el premio muy cerca de entregarse, saltó la noticia de que Vinicius Jr, al que muchos daban por ganador sin competencia, no iba a llevarse el galardón, dejando a Rodri como gran triunfador.

A posteriori se confirmó de manera oficial, pero eso fue sin la presencia del brasileño y de la expedición del Real Madrid, que canceló el vuelo previsto y se negó a asistir al evento, considerando lo ocurrido como una afrenta. La situación supuso una polémica mundial que generó opiniones por doquier.

El delantero se pronunció esa misma noche de octubre con un mensaje en su cuenta personal de X. "Lo haré 10 veces si es necesario. No están listos", escribió el extremo, publicando un tweet que ha sido de los más virales del año. Un millón de me gustas, más de 136.000 respuestas y 525.000 retweets y citas.

Unos meses más tarde, Vinicius también se pronunciaría en una rueda de prensa. "Vivo las cosas muy tranquilo. El Madrid es el mayor club del mundo. Tampoco he bajado la cabeza y he seguido trabajando fuerte. Un premio en el que la gente no quiso votar por mí no va a cambiar lo que pienso, lo que todos mis compañeros me dicen todos los días. Estoy aquí para jugar por ellos y hacer lo mejor por la camiseta más grande del mundo", sentenció el brasileño.

Tras lo sucedido, el rendimiento del futbolista bajo de manera sorprendente, mostrando una versión muy alejada de la que le había llevado a pelear por el Balón de Oro unos meses antes. El Madrid se resintió, con un Ancelotti que no encontró soluciones, algo que se sumó a un bajón importante de Jude Bellingham. El resultado fue un año complicado en el que los blancos fueron superados por el Barça en cada duelo entre ambos, dejando un balance de títulos a favor de los azulgrana.

Vinicius calienta en Miami antes del partido de octavos del Mundial de Clubes contra la Juventus. / Juan Ignacio Roncoroni / EFE

Meses después de aquel plantón, Vinicius Jr vuelve a aparecer en la lista de 30 nominados al Balón de Oro, al igual que Jude Bellingham y Kylian Mbappé. Una situación que guarda cierto morbo por lo que ocurrió la última vez. Sin embargo, parece casi imposible que se repita.

Lo esperado, después de la gala del año pasado, es que el brasileño no acuda a la cita tampoco en esta ocasión. No obstante, esta vez es muy diferente, ya que el extremo no parte entre los favoritos a hacerse con el premio, por lo que su ausencia no sería tan llamativa como sí lo fue el día que lo ganó Rodri y él fue segundo.

La gran pregunta surgirá cuando un jugador del Madrid sea candidato a ganar el Balón de Oro en un futuro. ¿Olvidará el Madrid lo sucedido y acudirá como si nada a la gala? ¿Y Vinicius, qué haría si vuelve a ser uno de los favoritos próximamente? Por lo pronto, no parece que este año esa duda vaya a resolverse. Habrá que esperar.