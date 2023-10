Vinicius, Neymar y Richarlison, en el ojo del huracán

Desvelan que los tres jugadores se habrían organizado una fiesta con mujeres antes del fiasco en el Brasil Venezuela (1-1) La 'canarinha' vuelve a jugar el próximo día 18 frente a Uruguay

Vinicius Jr y Neymar Jr, las dos estrellas de Brasil habitualmente en el ojo del huracán, se pueden ver envueltos en un nuevo escándalo con Richarlison, el delantero del Tottenham Hotspur, como actor secundario. El motivo, una fiesta en buena compañía que los tres internacionales habrían organizado como previa del partido ante Venezuela que acabó con empate (1-1).

El nuevo escándalo supone llover sobre mojado, pues público y crítica encajaron muy mal la igualada de Brasil que rompía una racha histórica como local de la 'canarinha' y además le costaba el liderato en las Eliminatorias de la Conmebol de cara al Mundial de 2026. Los aficionados la tomaron con Neymar y el exfutbolista de Barça y PSG se encaró con ellos.

Ney, Vini y Richar: fiesta y fiasco

Lejos de optar por la discreción, Neymar siguió con la polémica a través de las redes sociales afeando las críticas de los comentaristas de los medios de comunicación de su país, y el periodista y presentador de televisión brasileño Matheus Baldi optó por una réplica con una andanada tremenda en 'Instagram', asegurando que Neymar junto a Vinicius Jr y Richarlison se habría regalado una fiesta con mujeres en la previa del partido que finalizó en fiasco para la 'verdeamarelha':

El texto que acompaña la imagen no tiene desperdicio: "¡CONTROVERSIA! No fue tanto el empate de la selección brasileña con Venezuela lo que se volvió tema en Cuiabá, sino una posible “fiesta” de algunos jugadores que habría tenido lugar ayer jueves 12 (de octubre, antes del Brasil-Venezuela). En un audio de WhatsApp que circula por la ciudad, Una mujer señala que el jugador Neymar se habría quedado con Rebeca Ribeiro, Vinicius Jr se habría quedado con Leticia Sogiro y Richarlison se habría reunido con Rita Lopes. En un video que también se está viralizando en la capital de Mato Grosso, algunas personas señalan que en la imagen la mujer rubia que aparece sería la influencer Leticia Sogiro saliendo, esta mañana, del hotel donde se alojaba la selección brasileña. Ayer, Rebeca, señalada como el presunto romance de Neymar, incluso subió a internet una foto con el jugador llamándolo “hermano” y hoy, después de toda la polémica en la ciudad, subió un vídeo hablando de los rumores. Rebeca incluso amenazó con demandar a algunas personas. Leticia y Rita aún no se han pronunciado en sus redes sociales. ¿Qué piensan?".

Neymar tuvo una noche aciaga ante Venezuela | EFE

En el foco en el Uruguay-Brasil del día 18

Si Neymar Junior siempre es noticia fuera de los terrenos de juego, el delantero del Real Madrid Vinicius Jr también ha protagonizado diferentes polémicas en los últimos meses más allá de los campos de fútbol por los insultos racistas que ha recibido. También estuvo en el foco Richarlison por temas extradeportivos.

Ahora, esta nueva polémica combinada con el tropiezo de Brasil no les mantendrá alejados de las cámaras, menos aún teniendo en cuenta que el próximo día 18 de octubre la 'canarinha' juega el próximo 18 frente a Uruguay, un duro rival en las Eliminatorias del Mundial 2026.