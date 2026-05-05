El Vinicius más mezquino en Cornellà: "Vas a volver a segunda, hermano"

Vinicius sigue haciendo amigos por todos los campos de España. La actitud del brasileño comienza a hartar y hasta sus propios compañeros han intentado frenarle para evitar tensiones, pero no aprende. Las cámaras de 'Movistar' volvieron a captar un espectáculo lamentable del jugador blanco en su partido en Cornellà. Tuvo un duelo con el lateral Omar en el que se acabaron diciendo de todo a raíz de las provocaciones constantes de Vinicius, que llegó a decirle al técnico Manolo González que lo cambiara: "Tienes que sacarlo, que lo van a echar. Lo van a echar", le espetó burlándose del jugador.

El pique entre Vinicius y Omar comenzó prácticamente desde el principio del partido. El lateral encimó mucho al brasileño para no dejarle respirar y Vinicius acabó saltando como es habitual en los duelos de tensión. Y lo hizo faltando al respeto: "Pídeme la camiseta y ponte a jugar. Malísimo, eres malísimo. Vas a volver a segunda, hermano", le llegó a espetar el brasileño a lo largo del encuentro. Vincius también se las tuvo con Romero, el otro lateral acusando a Omar: "Es tonto, es muy tonto".

Hubo también una especial celebración cuando el colegiado del encuentro expulsó a Omar -aunque luego el VAR lo rectificó- con una celebración incluida del brasileño sobre el terreno de juego: "Ja, ja. ¡Vamos!", gritó Vinicius cuando le enseñaron la roja.

Las contínuas quejas del brasileño sacaron de quicio a la afición espanyolista, que acabó cantando el 'Vinicius, balón de playa' ante la sonrisa del brasileño, que acabó desquitándose al marcar los dos goles que dieron la victoria al Madrid y que imposibilitaron el alirón del Barça en la Liga a la espera del Clásico del próximo domingo.