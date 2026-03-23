Vinicius: “Siempre mejoro, marco goles y doy asistencias”

Vinicius Jr. fue protagonista en la victoria del Real Madrid en el derbi ante el Atlético. El brasileño anotó un doblete, el primer tanto de penalti para empatar y el segundo para poner el 3-2, y, tras el partido, puso en valor el crecimiento del equipo. “Estoy muy contento con el partido que hemos hecho, hemos controlado desde el principio… estamos evolucionando y cambiando para que en partidos como estos el madridista esté feliz”, aseguró en Real Madrid TV.

El delantero también quiso repartir méritos tras recibir el MVP: “El mérito es de todos, del míster, de los jugadores, de la afición… teníamos claro desde el principio nuestro plan de partido y eso ha marcado la diferencia”. A nivel individual, celebró su rendimiento: “Muy contento, porque he trabajado toda la temporada para partidos como estos, siempre mejoro, marco goles y asistencias”.

Eso sí, lamentó el parón: “Una pena, ahora estamos en una buena racha… ojalá podamos volver todos sin lesiones, que es el tramo más importante de la temporada”.

Fran García y Huijsen

Fran García, que encadena tres titularidades, destacó la importancia de la continuidad: “Cuando se le da confianza a un jugador, es muy importante, cuando se le permite jugar muchos partidos seguidos”. Tras el derbi, pidió resetear: “Ahora a tratar de recargar pilas y volver lo mejor posible”. Y sobre Vinicius, fue claro: “Vini es una persona maravillosa… siempre da la talla, siempre rinde a un alto nivel. Es un futbolista increíble”.

En zona mixta, Huijsen reconoció los altibajos, pero reivindicó su momento: “Todos los futbolistas tienen bajones, las lesiones tampoco ayudaron”. Con todo, se mostró seguro: “Todo el mundo sabe el nivel que puedo dar y creo que ahora mismo estoy dando ese nivel. Para eso trabajo todos los días y a seguir así”, concluyó.