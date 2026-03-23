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Real Madrid

Vinicius: “Siempre mejoro, marco goles y doy asistencias”

El brasileño anotó un doblete en el derbi contra el Atlético y se llevó el MVP: "llevo toda la temporada entrenando para partidos como este"

Real Madrid - Atlético de Madrid I El gol de Vinicius Junior / LALIGA

Maria Tikas

Maria Tikas

Vinicius Jr. fue protagonista en la victoria del Real Madrid en el derbi ante el Atlético. El brasileño anotó un doblete, el primer tanto de penalti para empatar y el segundo para poner el 3-2, y, tras el partido, puso en valor el crecimiento del equipo. “Estoy muy contento con el partido que hemos hecho, hemos controlado desde el principio… estamos evolucionando y cambiando para que en partidos como estos el madridista esté feliz”, aseguró en Real Madrid TV.

El delantero también quiso repartir méritos tras recibir el MVP: “El mérito es de todos, del míster, de los jugadores, de la afición… teníamos claro desde el principio nuestro plan de partido y eso ha marcado la diferencia”. A nivel individual, celebró su rendimiento: “Muy contento, porque he trabajado toda la temporada para partidos como estos, siempre mejoro, marco goles y asistencias”.

Eso sí, lamentó el parón: “Una pena, ahora estamos en una buena racha… ojalá podamos volver todos sin lesiones, que es el tramo más importante de la temporada”.

Fran García y Huijsen

Fran García, que encadena tres titularidades, destacó la importancia de la continuidad: “Cuando se le da confianza a un jugador, es muy importante, cuando se le permite jugar muchos partidos seguidos”. Tras el derbi, pidió resetear: “Ahora a tratar de recargar pilas y volver lo mejor posible”. Y sobre Vinicius, fue claro: “Vini es una persona maravillosa… siempre da la talla, siempre rinde a un alto nivel. Es un futbolista increíble”.

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En zona mixta, Huijsen reconoció los altibajos, pero reivindicó su momento: “Todos los futbolistas tienen bajones, las lesiones tampoco ayudaron”. Con todo, se mostró seguro: “Todo el mundo sabe el nivel que puedo dar y creo que ahora mismo estoy dando ese nivel. Para eso trabajo todos los días y a seguir así”, concluyó.

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