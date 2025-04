Vinicius: mejor vida sin Mbappé

El Real Madrid sufrió mucho para llevarse los tres puntos ante el Athletic Club. El Bernabéu se estaba poniendo nervioso hasta que Valverde sacó un latigazo directo a la escuadra de la portería de Unai Simón, un disparo inapelable que salvó a Ancelotti y mantuvo vivas las esperanzas blancas para remontar esta Liga en sus últimas seis jornadas.

Los blancos estuvieron espesos, sobre todo en el primer tiempo, pero hubo un jugador blanco que lo intentó durante todo el encuentro, Vinicius Jr. El brasileño volvió a dejar destellos del jugador que fue la temporada pasada, sacando adelante partidos complicados a base de jugadas individuales. Lo intentó una y otra vez, hasta que finalmente marcó. Aunque el VAR le anuló el gol por fuera de juego previo de Endrick.

Otra vez, Vinicius volvió a ponerse el equipo a sus espaldas cuando Mbappé no está en el campo. Algo que hemos visto en más de una ocasión esta temporada. Mucho se ha estado hablando sobre si los dos pueden jugar juntos, pero durante todo el curso no hemos visto a las dos estrellas brillar juntas. Si brilla Vini, no está Mbappé o si brilla el francés, no está el brasileño. Simpatoma preocupante para Ancelotti.

Resumen, goles y highlights del Real Madrid 1 - 0 Athletic Club de la jornada 32 de LaLiga EA Sports

Por ejemplo, los dos últimos goles de Vinicius llegaron en dos encuentros muy flojos de Mbappé: ante el Arsenal y en Valencia en el Bernabéu. Y en el caso contrario, Mbappé ha marcado siete de sus goles sin el ex de Flamengo en el campo.

Sus dos posiciones chocan en el terreno de juego, algo que ha quedado claro esta temporada y que además, Ancelotti no ha sabido encontrar ninguna solución.

Ante el Athletic, aunque no estuvo fino en la finalización, volvimos a ver a ese Vini encarador de antaño. Un jugador que fue clave para la victoria de su equipo como explico su entrenador tras el encuentro en rueda de prensa, después de unas semanas muy criticado por su poca actitud defensiva: "Para Vini no han sido días felices, pero es la reacción que ha tenido en el campo lo que me gusta. Va a ser una pieza muy importante en los próximos partidos. No tengo ninguna duda, no solo por lo que hace en el campo, también por la actitud que tiene. Es un jugador extraordinario".