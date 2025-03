Se ponen caritas, se dan ánimos, se piden perdón y todo una vez consumadas las jugadas. Pero cuando tienen el balón en los pies, Vinicius y Mbappé ni se miran, cada uno va a la suya, aunque el francés solo lo hace cuando entra en el área combinando con el equipo lejos de ella. Lo contrario que el brasileño, que necesita un balón para él solo y que acaba desconectando a todos los que le acompañan, y Kylian el primero.

No se benefician mutuamente

Nadie sabe lo que pasa en el vestuario, salvo filtraciones o especulaciones que nunca se saben si llevan carga de intencionalidad para hacer daño. Lo que si se ve es lo que ocurre sobre el terreno de juego y ahí Vinicius y Mbappé no conectan, o no quieren conectar. Quizá se deba al estilo de juego que tienen, pero está claro que no están dispuestos a compartirlo con el otro. El francés es un ‘killer’ y el brasileño un driblador endiablado, pero ninguno se beneficia de las condiciones del otro.

Los dos sacan rédito de su fútbol en muchas ocasiones. El Madrid ganó al Rayo con dos latigazos suyos, dos jugadas individuales por mucho que Ancelotti quiera distorsionar la realidad para acercarlos. “No he visto individualismo, porque el primer gol ha sido un pase de Vinicius a Mbappé, y el segundo ha sido una jugada de Vini. Han intentado combinar como siempre”, apunta el italiano, cuyas palabras no calan ni fuera ni dentro del vestuario por alejarse de la realidad.

Compiten por marcar

Vinicius y Mbappé no combinan bien porque parten de la misma posición, los dos buscan el perfil izquierdo de la defensa rival para entrar en el área y conectar sus remates con la derecha, como en los dos goles al Rayo, aunque el de Vinicius fuera un remate con la izquierda. A eso se suma que cuando no reciben balones de Bellingham, Rodrygo o los centrocampistas, hagan la guerra por su cuenta pasando el uno del otro.

Y a todo esto se añade que Vinicius es el peor pasador del equipo en los últimos metros. Cuando busca a un compañero es porque se siente ahogado y raramente conecta con alguien. Fuerza al límite cada jugada y eso desactiva a los que le acompañan. Mbappé mantiene sus números, lleva 29 goles en 40 partidos de titular. Es un buen dato, aunque por debajo de lo esperado y eso se debe a que tiene partidos en los que desaparece. Vinicius intenta competir con el francés después de ser el Pichichi blanco el año pasado. Su porcentaje de goles por partido es de 0,55 del brasileño frente al 0,65 del francés.