Ni Vinicius, ni Mbappé, ni Bellingham... Todos se agarran a él

En un contexto de final de temporada tan complicado como inesperado para el Real Madrid, el conjunto blanco afronta el tramo definitivo del curso detrás del Barça en Liga, en la final de la Copa, también ante los culés, y obligados a remontar un 3-0 al Arsenal en la vuelta de los cuartos de final para no quedarse fuera de la Champions League.

Los resultados y especialmente las sensaciones han abierto muchas preguntas sobre el conjunto blanco. Se buscan culpables y soluciones, aunque las notas finales y las consecuencias llegarán a final de temporada.

En medio de esta espiral, aparece un nombre cuyas cualidades pueden cambiar por completo al equipo blanco, lo que tampoco habla precisamente bien de la planificación del club y la táctica de Carlo Ancelotti.

Carlo Ancelotti, en el partido ante el Arsenal / EFE

El fútbol y los resultados del Real Madrid mejoran ostensiblemente cuando Ceballos ha estado sobre el césped. Los datos, ya de por sí, avalan el importantísimo papel del centrocampista.

Más importante de lo que pensaban

Con Ceballos como titular, el Real Madrid ha cosechado 13 victorias, 1 empate (1-1 vs. Atlético de Madrid en Liga) y 2 derrotas (2-1 v.s Athletic y 1-0 vs. Espanyol). Hablamos de unos números significativos, especialmente si tenemos en cuenta que esta temporada el Madrid suma 7 empates y 11 derrotas.

Pero para entender la importancia de Ceballos hay que ir al centro de los problemas del Real Madrid. Con la retirada de Kroos y con Modric sumando años, el equipo blanco ha perdido a la pareja que dominó Europa durante una década. Dos centrocampistas que leían el juego a la perfección y que eran capaces de hacer brillar a su equipo en cualquier contexto gracias a su inteligencia, creatividad y, obviamente, a su excelsa técnica.

La baja de Kroos ha hecho mucho daño al Madrid / J.J.Guillen

Sin ellos, la responsabilidad este año ha recaído sobre otros, con unos resultados muy decepcionantes. Ni Tchouameni, ni Camavinga, ni Fede Valverde tienen esas condiciones que hicieron tan indispensables a Modric y Kroos, mientras Bellingham parece destinado a un rol más ofensivo.

¿El jugador más necesario?

Con todo eso, el futbolista más parecido al centrocampista alemán ha terminado siendo Ceballos. El ex del Betis es un jugador que palia muchos de los defectos del Real Madrid: la salida de balón, la organización para agrupar al equipo y retener la posesión en cualquier momento, la gestión de presiones altas de los rivales jugando de espaldas o su visión de juego para romper líneas.

Todas estas cualidades ha echado de menos el equipo de Carlo Ancelotti y todos los futbolistas que han jugado durante los periodos de ausencia de Ceballos, bien fuera por una lesión, como actualmente, o bien fuera por que el italiano no le daba continuidad, como sucedió a principio de temporada.

Ahora que ya ha podido realizar varias sesiones con el grupo y su vuelta parece más cerca que nunca, el Madrid tendrá que ir con cuidado y elegir bien su regreso para evitar recaídas. El partido de vuelta ante el Arsenal está marcado en rojo y la realidad es que las opciones de remontar del conjunto madridista ganarían muchos enteros con el andaluz sobre el césped.

Puede faltar uno entre Vinicius, Mbappé, Rodrygo o Bellingham, si bien lo que aporta el inglés es más difícil de encontrar en la plantilla. Otro de los antes mencionados o algún jugador del banquillo como Brahim o Endrick cumplirá con nota, pero si falta Ceballos, el Madrid cambia por completo y se convierte, en definitiva, en un equipo con muchos más defectos. Así de importante es el centrocampista.