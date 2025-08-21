REAL MADRID
Vinícius mantiene el pulso con Florentino Pérez
No acepta la contraoferta de renovación del Real Madrid, y su plan es irse gratis en 2027, aunque el club se empieza a plantear venderlo en 2026 e incluso antes
La renovación de Vinícius Júnior sigue estancada. El delantero brasileño mantiene el pulso con Florentino Pérez, que se niega a pagar lo que pide el jugador para ampliar su contrato y el jugador a aceptar la contraoferta por debajo de sus pretensiones económicas. Reafirma su idea de cumplir los dos años que tiene firmados, hasta 2027, y después marcharse gratis al club que pague lo que pide.
Traspaso a la baja
El Madrid se siente traicionado con el jugador por no cumplir con su palabra tras llegar a un acuerdo económico para renovar. Esto llevó al entorno madridista a dar por cerrada la renovación, tras las filtraciones triunfales salidas desde el club. Ahora, el presidente empieza a plantearse un traspaso para el próximo verano, e incluso antes si el jugador mantiene su idea de apurar el contrato hasta el final.
Una situación que puede tener consecuencias deportivas y, quizá, lo que está llevando a Rodrygo a seguir en el equipo. Sabe que la situación estancada de su compatriota puede beneficiarle para mejorar su situación deportiva. Sabe que Florentino Pérez no dudará en vender a Vinícius, como ha demostrado con jugadores de su nivel cuando ha sido necesario. Ocupa la misma posición que Vinicius, pero nunca le han dado la oportunidad ni la continuidad de competir con él. Su rendimiento mejora cuando juega por la banda izquierda.
Oportunidad para Rodrygo
Si Vinicius pone fecha de caducidad a su estancia, su situación deportiva podría cambiar. El Madrid empezaría a pensar en un relevo que tendría en la plantilla personalizada en Rodrygo, con contrato hasta 2028. A esto sumaría que Vinicius no goza de la simpatía de la afición e incluso del propio vestuario por sus pataletas sobre el campo, algo en lo que él ha sido un ejemplo desde que llegó.
El expediente de Vinicius se complica más de lo deseado. Cumple su octava temporada en el equipo y el club siempre ha dado la cara por él en las buenas y en las malas. Pero empiezan a hartarse de sus exigencias, además de que están cansados de sus constantes polémicas defendiéndole incluso cuando ha traspasado los límites en sus refriegas con rivales, aficiones y árbitros. Un entorno que le ha ayudado a crecer todos estos años y que puede volverse en contra de sus intereses.
