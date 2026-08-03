La polémica condición de Vinicius para renovar por el Madrid

El futuro de Vinicius puede definirse esta semana. El jugador brasileño ha llegado esta mañana a Valdebebas para iniciar la pretemporada y tener su primer contacto con el entrenador, José Mourinho, en el que puede empezar a quedar clara su situación. La idea del delantero es reunirse en los próximos días con la directiva para definir su futuro: o renueva o deberá salir en este mercado, lo que puede provocar una de las operaciones más espectaculares del verano con el Arsenal al acecho. La clave de la situación es que Vinicius no acepta la propuesta del club blanco al considerar que no se le valora como un 'top' mundial, ya que su salario quedaría muy alejado al de Mbappé.

La situación entre Vinicius y el Madrid es tensa desde hace meses. Y no solo por los pitos que recibió el brasileño en el Bernabéu tras una temporada muy irregular sino porque ha ido alargando las negociaciones de su renovación hasta llegar a un punto de máxima tensión. Vinicius acaba contrato el próximo 30 de junio y Florentino Pérez ha dado órdenes expresas de que si no renueva se le de salida por un precio millonario. A Florentino nunca le han temblado las manos cuando ha abierto la puerta a sus estrellas y el ejemplo más claro es el de Cristiano Ronaldo, vendido a la Juventus tras ganar una Champions.

El desacuerdo entre Vinicius y el Madrid es meramente económico. La oferta de renovación de cuatro años del Madrid se le queda corta, ya que el brasileño está comprando su estatus con el de Mbappé. El primer punto de fricción está en el bonus de fidelidad que debía percibir una vez finalizado el contrato en el 2027. Al renovar, Vinicius considera que se extingue el anterior contrato por lo que debería percibir esta cantidad y el club blanco no lo considera así y desea negociar la cantidad por una prima de renovación.

Y el segundo es el salario. Fuentes cercanas a la negociación aseguran que con la actual propuesta del Madrid, Vinicius se quedaría a más de 10 millones de euros por temporada de diferencia con Mbappé y cree que él también se ha ganado el rol de jugador estratégico para el club blanco. El Madrid le ha dejado claro que la oferta es definitiva, pero hay margen negociador en este tema y habrá que ver si las dos partes llegan a un acuerdo intermedio.

Si esto no es así, Vinicius deberá buscarse equipo y todas las miradas se centran en el Arsenal, club que ya se ha acercado a su entorno para sondear su posible incorporación. El club londinense está dispuesto a jugársela dándole el salario más alto nunca visto en la Premier. Cifras que se acercarían mucho a lo que está percibiendo ahora Mbappé en el Madrid. Pero para que la operación sea factible, el Madrid debería rebajar sus pretensiones económicas. Florentino quería 170 millones de euros a pesar de que le queda solo un año de contrato y el Arsenal desea una cifra inferior a 150 millones para que le salgan las cuentas. Aquí también hay margen negociador y el Arsenal va muy en serio en este tema.

La prioridad de Vinicius es seguir en el Madrid. Así lo ha expresado a su entorno y también lo tienen claro en el club blanco, pero no desea hacerlo a cualquier precio. O hay un gesto de última hora del Madrid hacia él o todo va acabar explotando. Y eso que Mourinho le quiere sí o sí en su plantilla. El portugués es un firme defensor del brasileño y entiende que hay pocos jugadores diferenciales como él en el mercado. Espera que haya acuerdo e intentará limar asperezas. Llega el momento definitivo para la resolución de uno de los grandes casos de este mercado.