Vinicius lidera al Real Madrid en una intrascendente victoria en el Pizjuán

Victoria de mínimos, intrascendente y polémica del Real Madrid en su visita al Sevilla en la penúltima jornada de LaLiga EA Sports 2025/26. El gol de Vinicius en el cuarto de hora de juego, que podría haber sido anulado por falta previa de Mbappé, decantó un partido en el que, a pesar de la derrota, el conjunto andaluz selló la permanencia gracias a los resultados de los otros partidos.

El ambiente en el Sánchez-Pizjuán era espectacular. El Sevilla llegaba a la penúltima jornada de Liga sin la salvación matemática asegurada, pero con los deberes prácticamente hechos después de tres victorias consecutivas para revertir una dinámica que parecía condenarle al descenso. El equipo de Luis García Plaza, con la confianza por las nubes, recibía a un Madrid 'moribundo', sin nada en juego y en plena crisis institucional y deportiva, con el objetivo de certificar de una vez por todas la anhelada permanencia. Lo consiguió... y eso que la victoria fue blanca.

Oso fue el gran protagonista del cuarto de hora de juego inicial. Omnipresente, generó varias ocasiones de peligro mediante disparos lejanos o centros con mucho sentido desde la banda izquierda del ataque hispalense. Una de ellas, de hecho, no acabó en gol porque Akor Adams no leyó bien la jugada y no llegó a rematar a placer desde el segundo palo. El Madrid achicaba aguas con un Huijsen muy concentrado y Rüdiger y Carvajal atentos en las coberturas.

En el minuto 15, sin embargo, todo cambió por culpa de una jugada aislada. Vinicius Jr adelantó al Madrid con un gran golpeo con el interior desde la fronta del área tras una dejada de Mbappé, titular como había avanzado Arbeloa el día de su cruce de declaraciones, en una acción en la que el francés propinó un claro codazo a Carmona. El VAR, incomprensiblemente, no consideró oportuno que Sánchez Martínez acudiera al monitor para revisar el tanto. Incredulidad en Nervión.

Intercambio de golpes sin acierto

En gol hizo mucho daño al Sevilla: Courtois no tuvo trabajo hasta después del descanso. En el área de Vlachodimos, ni rastro de Mbappé. El galo no fue de menos a más, pero más allá de su asistencia a Vinicius y una diana anulada por claro fuera de juego, todos sus remates fueron muy desviados. Arbeloa, algo apático, se los miraba todos desde su sitio en el banquillo.

Durante toda la reanudación, mientras el Madrid intentaba morder al contraataque, el Sevilla buscó el tanto del empate. Courtois evitó un gol a bocajarro de Alexis, poco después Akor Adams se durmió y Huijsen evitó su disparo en el último momento, Isaac Romero se precipitó tras un grave error del central de origen neerlandés... Los locales jugaron con más corazón que cabeza y eso lo aprovechó el cuadro merengue para intentar sentenciar el encuentro, también sin acierto. Mastantuono tuvo la más clara y se topó con el palo.

En el último suspiro, Courtois realizó una gran intervención para frustrar un disparo de Kike Salas y el marcador no se movió. El Sánchez-Pizjuán esperó con incertidumbre el final de todos los otros enfrentamientos de la jornada para celebrar la sufrida salvación.