REAL MADRID
Vinicius lidera al Real Madrid en una intrascendente victoria en el Pizjuán
El brasileño, con un polémico tanto, decidió el triunfo contra un Sevilla que gracias a los otros resultados de la jornada se salvó matemáticamente
Victoria de mínimos, intrascendente y polémica del Real Madrid en su visita al Sevilla en la penúltima jornada de LaLiga EA Sports 2025/26. El gol de Vinicius en el cuarto de hora de juego, que podría haber sido anulado por falta previa de Mbappé, decantó un partido en el que, a pesar de la derrota, el conjunto andaluz selló la permanencia gracias a los resultados de los otros partidos.
El ambiente en el Sánchez-Pizjuán era espectacular. El Sevilla llegaba a la penúltima jornada de Liga sin la salvación matemática asegurada, pero con los deberes prácticamente hechos después de tres victorias consecutivas para revertir una dinámica que parecía condenarle al descenso. El equipo de Luis García Plaza, con la confianza por las nubes, recibía a un Madrid 'moribundo', sin nada en juego y en plena crisis institucional y deportiva, con el objetivo de certificar de una vez por todas la anhelada permanencia. Lo consiguió... y eso que la victoria fue blanca.
Oso fue el gran protagonista del cuarto de hora de juego inicial. Omnipresente, generó varias ocasiones de peligro mediante disparos lejanos o centros con mucho sentido desde la banda izquierda del ataque hispalense. Una de ellas, de hecho, no acabó en gol porque Akor Adams no leyó bien la jugada y no llegó a rematar a placer desde el segundo palo. El Madrid achicaba aguas con un Huijsen muy concentrado y Rüdiger y Carvajal atentos en las coberturas.
En el minuto 15, sin embargo, todo cambió por culpa de una jugada aislada. Vinicius Jr adelantó al Madrid con un gran golpeo con el interior desde la fronta del área tras una dejada de Mbappé, titular como había avanzado Arbeloa el día de su cruce de declaraciones, en una acción en la que el francés propinó un claro codazo a Carmona. El VAR, incomprensiblemente, no consideró oportuno que Sánchez Martínez acudiera al monitor para revisar el tanto. Incredulidad en Nervión.
Intercambio de golpes sin acierto
En gol hizo mucho daño al Sevilla: Courtois no tuvo trabajo hasta después del descanso. En el área de Vlachodimos, ni rastro de Mbappé. El galo no fue de menos a más, pero más allá de su asistencia a Vinicius y una diana anulada por claro fuera de juego, todos sus remates fueron muy desviados. Arbeloa, algo apático, se los miraba todos desde su sitio en el banquillo.
Durante toda la reanudación, mientras el Madrid intentaba morder al contraataque, el Sevilla buscó el tanto del empate. Courtois evitó un gol a bocajarro de Alexis, poco después Akor Adams se durmió y Huijsen evitó su disparo en el último momento, Isaac Romero se precipitó tras un grave error del central de origen neerlandés... Los locales jugaron con más corazón que cabeza y eso lo aprovechó el cuadro merengue para intentar sentenciar el encuentro, también sin acierto. Mastantuono tuvo la más clara y se topó con el palo.
En el último suspiro, Courtois realizó una gran intervención para frustrar un disparo de Kike Salas y el marcador no se movió. El Sánchez-Pizjuán esperó con incertidumbre el final de todos los otros enfrentamientos de la jornada para celebrar la sufrida salvación.
Vinicius, MVP... y molestias físicas
No completó un partido espectacular, ni por asomo, pero sí que fue el jugador del Real Madrid más determinante en el área rival. Con Mbappé poco afinado en los últimos metros, el brasileño no solo fue el autor del único tanto del partido, sino que también fue el que generó más peligro a través de sus incursiones, sus pases y sus regates.
Vini acabó el partido con 36 intervenciones, una ocasión clara generada, dos pases clave. También con 1/8 en regates, 16/22 en pases (73%), 1/3 en pases largos y 14 pérdidas. En un encuentro sin claro dominador, no obstante, se llevó el premio MVP.
Todo ello en 77 minutos de juego. Y es que el extremo pidió el cambio por culpa de problemas físicos. En rueda de prensa, Álvaro Arbeloa restó importancia al asunto, pero dejó abierta la puerta a darle descanso de cara a la última jornada, en la que el Madrid recibirá al Athletic Club en el Santiago Bernabéu.
"Son solo molestias y no hay que darle más importancia. Veremos cómo avanza durante la semana y si puede recuperarse a tiempo para el próximo partido", valoró el míster merengue.