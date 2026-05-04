Vinícius, líder sin Mbappé

Está confirmado, Vinícius es el líder del Real Madrid cuando no juega Mbappé. El tiempo demuestra que no conectan, que ocupar la misma posición anula sus mejores condiciones, aunque es el brasileño el que mejor aprovecha la ausencia de su compañero para convertirse en el líder ofensivo de su equipo. Lo demostró ante el Espanyol, pero no es la primera vez que ocurre desde que comparten delantera.

Ante el conjunto 'perico', el '7' de los blancos volvió a erigirse como la referencia ofensiva del equipo. Prácticamente todo lo que generaron los de Arbeloa nació de sus botas. Fue él, con ayuda de Gonzalo García y Jude Bellingham, el que evitó una semana entera de debate con el posible pasillo, dándole el triunfo al equipo madridista con dos golazos.

Otro buen día para un futbolista que parece brillar más en ausencia de su compañero de ataque. Cuando los focos le apuntan, Vinicius aparece. Obviamente, no con la regularidad que demostró hace tres años, pero sí con la puntualidad para ser decisivo. Las cifras están a su favor.

Más goles

El brasileño chocó con Xabi Alonso, que redujo su protagonismo para acabar enfrentados. Marcó seis goles en los 28 partidos a sus órdenes, frente a los 14 que lleva en los 24 bajo el mando de Arbeloa. El técnico salmantino ha recuperado la mejor versión de Vinícius; es intocable para él, a diferencia de su antecesor.

Mbappé también es fijo en las alineaciones de Arbeloa, aunque su flujo goleador es menor al que tuvo con Xabi Alonso. Marcó 29 goles bajo el mando del tolosarra y 11 con el salmantino, lo que supone tres menos que los conseguidos por Vinicius en este tiempo. Además, sin el francés a su lado, el brasileño ha marcado nueve goles en esta segunda etapa de la temporada.

La relación entre Vinicius y Mbappé es cada vez más fría / Lavandeira/EFE

La competencia entre ambos nació desde antes de la llegada del francés. Vinícius era el líder ofensivo indiscutible del Real Madrid tras la salida de Benzema. Mbappé llegó para compartirla al principio y arrebatársela con el paso del tiempo a base de goles. Partía con la desventaja obligada de cederle la banda izquierda, pero su pegada suple esa limitación.

Asistencias

Dos jugadores que marcan diferencias en el campo, pero que exigen que jueguen para ellos. El francés es más egoísta, se olvida de ayudar a nadie, juega para él y le trae sin cuidado abrir espacios al compañero, invadir su zona de influencia o ayudarle en la presión. Juega su propio partido al margen del resto.

Vinícius es más solidario como lo demuestra sus 11 asistencias de gol en todas las competiciones por las tres de su compañero. Seis de los goles del francés fueron a pases del brasileño. Ninguno de los dos se esfuerza en defensa, aunque Vinícius es más solidario pese a no ser su fuerte. Mbappé se desentiende de esa labor y se reserva solo para atacar.