Vinícius, letal en eliminatorias de Champions

La historia se escribe con el tiempo y Vinícius Júnior lo hace, aunque sea con renglones torcidos por culpa de ese carácter que genera rechazo. Los datos demuestran que es un jugador letal cuando se dedica a fabricar y finalizar jugadas. Sus cifras en la Champions le convierten en el mejor jugador en eliminatorias desde 2020, con 12 goles y 10 asistencias.

Sin reconocimiento

Dicen que la historia debe premios individuales a muchos jugadores que dejaron su firma como Andrés Iniesta, Roberto Carlos, Deco, Maldini, Butragueño, Xabi, Raúl o el propio Vinícius, segundones en tan preciado galardón de ese Balón de Oro cuyo sistema de votación da pie al escepticismo.

Vinícius no es santo de devoción de sus rivales, aunque parte de ello se deba a su capacidad creativa para desbordar rivales, que le convierten en un jugador tan temido como espectacular. Tras año y medio más pendiente de Mbappé, que eclipsaba su altura futbolística, ha vuelto a ser el de antes para liderar al Real Madrid en este 2026 favorecido por la llegada y el apoyo incondicional de Arbeloa.

En plena forma

En los últimos cuatro partidos ha marcado cinco goles y ha dado dos asistencias, mientras que en la Champions suma tres goles y dos asistencias en cuatro partidos, en total son 3 goles y 4 asistencias en 10 partidos. Parciales de una temporada en la que alcanza los 13 tantos y 10 asistencias en los 34 partidos en los que fue titular.

Arbeloa ha impulsado la confianza de Vinicius / EFE

Pero donde está dejando su firma es en la Liga de Campeones, trofeo que ha ganado en dos veces con la camiseta blanca. Ha jugado un total de 54 partidos de la competición europea en las últimas cinco temporadas, en los que ha marcado 27 tantos y ha dado 27 asistencias en todas sus fases.

Historia madridista

El brasileño entra en el top-6 de los máximos anotadores históricos madridistas de la Liga de Campeones en los 78 partidos que lleva a sus espaldas. Cristiano Ronaldo, 105 goles encabeza en ránking, seguido de Benzema, 78; Raúl González, 66; Di Stéfano, 49, Puskas, Puskas, 35 y Vinícius, 32. A esos 32 goles suma un total de 30 asistencias.

En esas cifras incluye dos goles en sendas finales de la Champions. En la temporada 21-22 fue el autor del 1-0 ante el Liverpool, que le dio al Real Madrid la ‘decimocuarta’. Y en la 23-24 repitió marcando el segundo contra el Borussia Dortmund. Un título que cierra la cuenta de los 15 ganados hasta la fecha por el conjunto madridista.