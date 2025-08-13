Vinicius, cada vez más lejos de Mbappé

Xabi Alonso se fue satisfecho del único partido amistoso oficial de la pretemporada del Real Madrid. Suficiente para entender lo que quiere para un equipo que empieza su temporada el próximo martes 19 ante Osasuna después del enfrentamiento judicial que mantuvo con LaLiga a costa del descanso que considera insuficiente. Con todo, los blancos tienen ansias por empezar, como se demostró en el 0-4 ante el Tirol, que dejó más luces que sombras. Aunque las segundas siguen planeando sobre Vinicius, quien volvió a mostrar una versión gris.

Mbappé, de '9' o de '10'

No ha sido un verano fácil para el brasileño. Primero, fue señalado como uno de los culpables del descalabro contra el PSG en las semifinales del Mundial de Clubes. Después, el club agitó su no renovación, acusándole de faltar a la palabra que ambas partes habrían acordado en abril, aunque sin rubricar ningún acuerdo. Vinicius intentó descontactar en vacaciones, pero de vuelta al trabajo se ha encontrado con los mismos problemas.

Por el momento, el brasileño retiene la banda izquierda. Y lo hará siempre que juegue, toda vez que Xabi Alonso está trabajando en una versión explosiva de Mbappé. Partió de '9' ante el Tirol y se asoció a la perfección con Güler. Ambos se buscaron entre líneas para inaugurar el marcador. En la segunda parte ejerció de '10', como el nuevo dorsal que porta en su camiseta, relacionándose por dentro con el resto de compañeros para ejecutar todo tipo de desmarques.

El francés se fue con un doblete, tras una magnifica definición, que pudo ser un triplete de no ser por el portero y la falta de acierto en otra relación perfecta con Güler. Fue el mejor del Madrid, ensanchando las diferencias de liderazgo con Vinicius, quien cuando llegó el galo a Madrid, hace poco más de un año, era el mariscal de campo al que se adaptó el fichaje más importante de la 'era Florentino'. Sin embargo, el brasileño ha perdido los galones. Una situación que empezó a darse desde el fallido Balón de Oro.

Xabi Alonso pide más presión a Vinicius

De los cuatro goles celebrados por el Real Madrid en Austria, Vinicius no marcó ninguno ni tampoco asistió. Aunque una presión suya a la defensa rival sí fue decisiva para anotar. Con todo, una pérdida del brasileño tras un mal pase provocó una franca ventaja del Tirol. Vinicius intentó varios regates sin éxito y no se entendió con compañeros como Huijsen, que le buscaron en base a pase largos que no logró alcanzar el extremo. Terminó siendo sustituido a la hora de juego por Rodrygo.

Hasta su compañero en la selección brasileña, defenestrado, y constantemente en la rampa de salida, anotó un gol tras encontrase con Mbappé. Las conexiones de éxito entre lo que prometía ser una dupla vital de necesidad para el Madrid siguen sin existir. Los compañeros buscan con ahínco la movilidad del galo y el brasileño por dentro. Desde la banda volvió a escucharse su nombre varias veces, entonado por un Xabi Alonso que no quiere que la presión sea un adorno para los primeros minutos.

El vasco ya le dejó ver en la previa a las semifinales contra el PSG que nadie es inamovible en el club. Ni siquiera él mismo. Le hizo formar parte del equipo de suplentes, del que saldría después de la lesión de Alexander-Arnold, lo que llevó al tolosarra a aplicar una decisión de compensación con un 4-3-3 con Mbappé, Gonzalo y Vinicius en punta que sería el principio del fin del Madrid en el Mundial de Clubes. Vinicius quiere pasar página cuanto antes, pero solo lo conseguirá a base de goles o asistencias que acallen el ruido de su dilatada renovación, que pone una lupa inmensa sobre su rendimiento.