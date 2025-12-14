A Vinicius le perdonaron la segunda amarilla

El Real Madrid salvó muchas cosas en Mendizorroza. El tanto del empate de Carlos Vicente dejaba a los merengues muy tocados en Liga y a Xabi Alonso prácticamente sentenciado en el banquillo. Pero finalmente, Rodrygo marcó el segundo tanto en los minutos finales para salvar el primer 'match ball'.

Vinicius fue uno de los protagonistas de ese último tanto decisivo. El brasileño estuvo totalmente desaparecido durante todo el encuentro, pero apareció en los últimos minutos para dejar el gol en bandeja a su compatriota. Vini regateó a Jonny Otto y puso el balón al corazón del área pequeña.

El brasileño también fue protagonista unos minutos después porque se salvó de la segunda tarjeta amarilla que hubiera supuesto la roja para el delantero. En el 80 recibió una clara primera tarjeta tras derribar con una dura entrada a un futbolista babazorro y cinco después pudo ver la segunda por dejarse caer dentro del área.

Los blancos reclamaron un penalti por una entrada de Teneglia a Vinicius cuando entraba en el área. El contacto existe, pero García Verdura opinó que no era suficiente para señalar la infracción. En ese momento los aficionados locales explotaron pidiendo la segunda amarilla por simulación. En el otro bando, el banquillo blanco explotaba pidiendo un penalti que hubiese sentenciado el encuentro.

El partido se paró durante unos segundos porque García Verdura se puso la mano en el pinganillo, pero en el otro lado González Fuertes no lo llamó a la pantalla para revisar la acción. La decisión final del colegiado fue no señalar nada, un resultado que no le gustó a ninguno de los dos equipos. Además, los madridistas atacaron al árbitro del VAR porque era el mismo de la final de Copa del Rey y que estuvo en la famosa rueda de prensa previa donde los dos colegiados terminaron llorando.

Al no indicar la pena máxima, el equipo de Coudet defendía que si no era falta era porque el brasileño se había dejado caer. Algo que le hubiese supuesto la segunda amarilla. Pero no fue así. El delantero blanco cayó y no pasó nada. Por si acaso, Xabi Alonso lo cambió dos minutos después para evitar problemas en el futuro.