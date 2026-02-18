Vinicius lanza un nuevo mensaje con una canción: "Los negros en su debido lugar"

En medio de una polémica a la que todavía le quedan muchos capítulos, Vinicius Jr vuelve a tomar la palabra y se pronuncia, de nuevo, con un mensaje en sus redes sociales. En este caso, el futbolista del Real Madrid ha publicado un vídeo en Tik Tok en el que aparece su gol ante el Benfica y, especialmente, su celebración completa, incluyendo el baile en el banderín de córner y su gesto enseñando la parte trasera de su camiseta.

Junto al documento audiovisual, el extremo añade como texto el título de una canción que también puede escucharse en el vídeo: 'Os Pretos No Devido Lugar'. Traducida al español, sería 'Los negros en su debido lugar'.

Se trata de una canción de 2024 realizada por varios cantantes brasileños en honor a Vinicius Jr. Un total de doce cantantes del país natal del futbolista se unieron para mostrar su apoyo al jugador en su lucha contra el racismo.

Entre los participantes en el tema se encuentran MC Davi, MC Livinho, Ludmilla, MC Ryan SP, MC Hariel, MC Don Juan o Ice Blue. El videoclip, de 17 minutos, relata la trayectoria de Vinicius Jr desde su infancia y sus inicios en el Flamengo hasta su llegada a la cima con el Real Madrid.

Ante el Benfica, el extremo del conjunto blanco denunció que Prestianni, jugador del Benfica, le había proferido un insulto racista. El colegiado del encuentro tomó la decisión de activar el protocolo contra el racismo y el partido se detuvo durante unos minutos.

Los comunicados y diferentes declaraciones no han dejado de llegar desde el pitido final. Exfutbolistas, periodistas y organismos importantes como la UEFA o la FIFA se han manifestado a favor del jugador del Madrid, aunque también existen otros puntos de vista, como el del Benfica o José Mourinho, que defienden la versión de su jugador.

El propio Vinicius escribió el siguiente comunicado en sus cuentas oficiales: "Los racistas son, por encima de todo, cobardes. Necesitan ponerse la camiseta en la boca para demostrar lo débiles que son. Pero tienen al lado la protección de otros que, teóricamente, tienen la obligación de castigar. Nada de lo que pasó hoy es una novedad en mi vida ni en la de mi familia. Recibí una tarjeta amarilla por celebrar un gol. Todavía sin entender por qué. Del otro lado, solo un protocolo mal ejecutado que no sirvió de nada.No me gusta aparecer en situaciones como esta, aún más después de una gran victoria, y cuando los titulares deberían ser sobre el Real Madrid, pero es necesario".