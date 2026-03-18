Vinicius Júnior, sobre su infancia: "Mi padre me enseñó a ser humilde"

Vinícius José Paixão de Oliveira Júnior, conocido como Vinicius Júnior, se ha consolidado como una de las estrellas del Real Madrid. Nacido en São Gonçalo, Brasil, desde muy joven mostró un talento excepcional que lo llevó a debutar profesionalmente en el Flamengo antes de dar el salto a Europa.

Desde su llegada al Real Madrid en 2018, el brasileño ha sido un jugador decisivo en los momentos importantes. Sin embargo, en los últimos meses estuvo en el foco mediático no solo por su rendimiento, sino también por una sequía goleadora que lo mantuvo más de dos meses sin marcar.

Además, su actitud en el terreno de juego llama la atención de la prensa y de los aficionados, generando debates sobre su temperamento en los partidos. A pesar de estas críticas, el brasileño ha mostrado señales claras de recuperación y parece haber retomado su mejor versión.

En una entrevista a la revista 'GQ', Vinicius profundizó sobre la importancia de su familia y, especialmente, de la figura de su padre en la formación de su carácter: "Mi padre me enseñó a ser humilde, tener carácter y personalidad desde niño".

Vinicius recibe de manos de su padre su certificado ancestral / CBF

El extremo explicó que su educación no solo giraba en torno al fútbol, sino también a valores que considera esenciales para la vida, como la humildad y el esfuerzo: "No hablo solo de fútbol, sino de cómo estar en el mundo".

El futbolista brasileño también recordó cómo su padre implementaba un sistema de metas concretas para motivarlo: "Me ponía metas para mí, al principio tenía que marcar veinte goles o diez asistencias para poder comprar un reloj".

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Más allá del talento natural, Vinicius reconoció que la educación que recibió en casa fue fundamental para forjar su carácter y su capacidad de superar obstáculos: "Junto a la humildad, mi padre me inculcó el valor del esfuerzo y del carácter".