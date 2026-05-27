Vinicius Junior entra en campaña: "El presidente y los aficionados me adoran”

Pocos piensan que Florentino Pérez necesite respaldos de campanillas para ganar las elecciones a la presidencia del Real Madrid del próximo 7 de junio, pero en cualquier caso no se va a dejar ningún cabo suelto. Si en los últimos días se ha informado convenientemente de que la llegada de José Mourinho está pendiente de que se ratifique el resultado electoral y que el portugués ya ha hecho un informe para el presidente en funciones con sus peticiones de altas y bajas, este miércoles es una de las estrellas del equipo, Vinicius Junior, el que ha transmitido su complicidad con el favorito en los comicios merengues.

Pendiente desde hace más de una semana de Brasil y de la cita mundialista (quedó dispensado del último partido de la Liga frente al Athletic Club), Vinicius ofreció una entrevista en la brasileña CazéTV. Vini analizó la campaña madridista, ratificó su deseo de seguir enfundado en la camiseta blanca y, también, dejó clara su buena sintonía con Florentino Pérez. "Nunca me he imaginado fuera del Real Madrid", al que califica como "el club de mis sueños". Vini se siente responsable al ser uno de los capitanes "eso es muy importante". De ahí su declaración de amor en toda regla: "Quiero seguir toda mi vida aquí", antes de referirse a su situación contractual: "tengo contrato hasta 2027, tengo que hablar con el Madrid y el Madrid tiene que hablar conmigo. El Real está tranquilo y yo estoy tranquilo. El presidente confía en mí y yo confío en él. Hay que esperar”.

Vini destaca que el Florentino siempre ha estado a su lado desde que llegó al club. “Decían que era caro por costar 45 millones y al final fui barato por todo lo que he logrado. El presidente y los aficionados me adoran”, asegura.

Mucho se ha hablado de la falta de química entre él y Kylian Mbappé cuando están sobre el terreno de juego, pero el brasileño rompe una lanza en favor del francés. “Siempre he tenido una buena relación con Mbappé, también fuera del campo", asegura, para desvelar que cuando todavía estaba en el PSG "le enviaba muchos mensajes para que viniera al Madrid". Vinicius acepta que no han conseguido mezclar bien en el Bernabéu, pero está convencido que juntos ganarán títulos. "Es una buena persona, él siempre me defiende en entrevistas o dentro del campo, como contra el Benfica. Yo también le defendería a él. Es un jugador legendario que va a marcar una época en el Madrid”.

Elogios para Lamine Yamal

A Vinicius no se le cayeron los anillos a la hora de elogiar a la estrella del Barça Lamine Yamal aunque se trate del referente del máximo rival. “Lamine es uno de esos jugadores por los que la gente paga para ver jugar. Es un gran jugador y es muy difícil jugar contra él. Estoy seguro de que él también admira a los jugadores del Madrid”, valoró, y resumió la caída en el campeonato liguero de esta manera: “Ha sido una temporada muy difícil. Empezamos bien, con distancia con el Barça, pero empezamos a perder y empatar partidos que no debimos. Fuimos perdiendo confianza y el Barça fue ganando". Curiosamente, ninguna referencia concreta al punto clave de la temporada, cuando el Real Madrid venció en el primer clásico (2-1) pero se desató una auténtica guerra civil porque el entonces entrenador Xabi Alonso decidió sustituir al brasileño.

Su visión es distinta. Considera que el Real Madrid ha pagado la falta de experiencia, no ya en el terreno de juego sino también en el vestuario por la pérdida de pesos específicos en la caseta como Nacho, Modric o Kroos y con Carvajal lesionado durante muchos meses. "Fede (Valverde, que cerró la temporada con su pelea con Aurélien Tchouaméni) o yo tenemos mucha experiencia sobre el césped, pero no en el vestuario". Pero ya adelanta que ha sido una temporada de aprendizaje. "La temporada que viene seremos mejor vestuario, más unidos, mejor como equipo. Estamos viviendo un cambio de ciclo". Eso sí, entona en cierta manera el 'mea culpa' al admitir: "Me acostumbré a ganar, me acostumbré a los malos hábitos".