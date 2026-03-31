Vinícius Jr., titular en el Brasil - Croacia que no quería disputar

No es ninguna exageración decir que Vinícius Júnior intentó borrarse del Brasil-Croacia, el amistoso que se disputará esta próxima madrugada (a las 02:00, horario peninsular español) en el Camping World Stadium, en Orlando (Estados Unidos), y con el que la Seleção cerrará su minigira estadounidense en esta fecha FIFA.

Durante el fin de semana, la Confederação Brasileira de Futebol (CBF) informó de que el delantero del Real Madrid padecía algunas molestias, por lo que no completó todas las sesiones preparatorias. Las luces rojas se activaron a tenor de lo que había sucedido con Raphinha, que se rompió en la derrota contra Francia (1-2) y que estará cinco semanas de baja, según informó el propio FC Barcelona. En ese mismo partido, también sufrió un percance el lateral Wesley (Roma), que tuvo que ser desconvocado.

Raphinha se lesionó en el último partido de la Seleção / ADAM RICHINS / EFE

En este contexto, y a menos de tres meses para el Mundial, todo apuntaba a que Vinícius no estaría en el último test que tendrá Ancelotti antes de dar la lista definitiva de los 26 convocados el 18 de mayo en Río de Janeiro. Parecía lo más sensato.

Vinícius, presionado y obligado a jugar

El clima externo, que no interno, de la Seleção ha ido empeorando después del baño futbolístico que la Francia de Kylian Mbappé le dio, en un primer tiempo en el que podría haber goleado y en el que, posteriormente, Brasil no supo aprovechar la segunda parte, en la que jugó durante 35 minutos con superioridad numérica por la expulsión de Upamecano. A la Canarinha se le vieron todas las costuras.

Las críticas han sido duras y generalizadas por el juego simplorio y el baño de realidad al enfrentarse a una de las grandes favoritas al título, con permiso de la campeona Argentina y la selección española, que se llevó la última Euro.

Vinícius discute con el colegiado del Brasil-Francia / EFE/EPA/ADAM RICHINS

A Vinícius lo han colocado en el centro de la diana. En cuestión de horas pasó de ser comparado con los extraclases históricos que vistieron la zamarra 'verdeamarela' a ser censurado por sus pérdidas de balón y su mala definición. El hecho de haber jugado con la camiseta '10', que llevó Neymar en los últimos Mundiales, acabó teniendo un efecto boomerang. Y el 'craque' del Santos, que aún no ha sido convocado por Ancelotti, pasó a ganar adeptos, empezando por el público presente en el Gillette Stadium. El coro que pide su presencia en la Copa del Mundo va aumentando.

Carletto seguirá haciendo pruebas, pero mantendrá el mismo sistema con cuatro delanteros y solo dos centrocampistas de oficio. El exbético Luiz Henrique (Zenit) ocupará el lugar del lesionado Raphinha por el flanco derecho; Vinícius seguirá por la izquierda, aunque jugará más abierto; João Pedro, que lleva una gran temporada en el Chelsea, será la referencia ofensiva; y Matheus Cunha será un articulador, un segundo delantero, que tendrá la misión de recomponer el centro del campo.

Habrá hasta seis cambios con relación a la formación inicial que enfrentó a la bleu, empezando por la portería, donde tendrá su oportunidad Bento. En la línea defensiva, Marquinhos, ausente en el último partido por unas molestias en la cadera, hará 'dupla' de centrales con Léo Pereira (Flamengo), que se mantiene a pesar de su actuación llena de errores. En el lateral derecho, la novedad es la del central Ibáñez, que será desplazado a esa posición, mientras que en el izquierdo se mantiene Douglas Santos.

En el doble pivote, Casemiro seguirá siendo el ancla y, a su lado, en la posición reservada para el lesionado Bruno Guimarães, actuará Danilo (Botafogo) en lugar de Andrey Santos (Chelsea).

Croacia, que eliminó a los brasileños en el Mundial de Qatar, viene de ganar a Colombia (1-2) en un partido en el que fue netamente superada por los cafeteros.

POSIBLES ALINEACIONES

Brasil: Bento; Ibáñez, Marquinhos, Léo Pereira, Douglas Santos; Casemiro, Danilo; Luiz Henrique, Matheus Cunha, Vinícius Júnior y João Pedro.

Croacia: Livakovic; Erlic, Vuskovic, Pongracic; Stanisic, Modric, Sucic, Perisic; Pasalic, Kramaric y Baturina.

Árbitro: Armando Villarreal (Estados Unidos).

Estadio: Camping World Stadium, en Orlando (Estados Unidos).

Horario: A las 02:00 de la madrugada de este martes al miércoles.