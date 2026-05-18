Vinícius Jr se despide de su novia Virginia Fonseca con un emotivo mensaje

El jugador del Vinícius Júnior y la influencer y presentadora Virginia Fonseca han puesto fin a su relación sentimental tras aproximadamente un año juntos. La ruptura, confirmada primero por ella en redes sociales y posteriormente por el futbolista, llega después de varias semanas de rumores y cierta tensión mediática en torno a la pareja.

Ambos han querido cerrar este capítulo con mensajes de respeto, agradecimiento y reconocimiento mutuo por el tiempo compartido.

El mensaje de despedida de Vinícius Júnior en Instagram

El delantero del Real Madrid utilizó su cuenta de Instagram para comunicar su despedida con una historia en la que aparecía junto a Virginia Fonseca. En ese mensaje, Vinícius expresó un tono de gratitud y cierre emocional, destacando los momentos vividos durante la relación.

El futbolista agradeció el tiempo compartido con palabras de cariño y respeto, deseándole éxito en su futuro y subrayando que los recuerdos vividos habían sido importantes para él. El gesto fue interpretado como una confirmación definitiva del final de la relación ante sus millones de seguidores.

El comunicado de Vinicius hablando de la ruptura con su novia Virginia / Instagram @vinijr

El comunicado de Virginia Fonseca y su versión de la ruptura

Días antes, Virginia Fonseca ya había hecho oficial la separación a través de un comunicado en sus redes sociales. En su mensaje explicó que había decidido priorizar su bienestar personal y su forma de vivir las relaciones sin "barreras" ni limitaciones emocionales.

La creadora de contenido señaló que siempre se ha caracterizado por vivir con intensidad y compromiso, pero que cuando algo deja de tener sentido prefiere terminarlo con madurez y respeto. También dejó claro que la decisión fue tomada desde la honestidad y el crecimiento personal, evitando prolongar situaciones que ya no encajaban en su vida.

El comunicado de la novia de Vinicius / Instagram

Una relación mediática con altibajos recientes

La pareja había protagonizado diversos momentos de atención pública, especialmente por la exposición de su vida privada en redes sociales y apariciones en eventos deportivos. Virginia Fonseca fue vista recientemente en el Santiago Bernabéu, apoyando al jugador en un partido del Real Madrid, en un contexto deportivo exigente para el futbolista.

En el pasado, la relación ya había atravesado episodios de crisis, con situaciones que generaron debate en redes sociales y un comunicado previo de Vinícius reconociendo errores y falta de cuidado en determinados momentos, aunque posteriormente ambos habían optado por reconciliarse.

Un cierre definitivo y sin señales de reconciliación

Tras esta nueva ruptura, todo apunta a que la separación es definitiva. Tanto Vinícius Júnior como Virginia Fonseca han optado por cerrar el capítulo con mensajes de agradecimiento y sin declaraciones confrontativas, dejando claro que, pese al final de la relación, prevalece el respeto mutuo.