Vinicius no solo fue insultado en Albacete... ¡Le lanzaron un plátano!

"Entrenador nuevo, victoria segura" es una frase que suele escucharse cada vez que llega un técnico a un equipo. Sin embargo, la profecía no se cumplió en el Carlos Belmonte, ya que el Real Madrid, en el debut de Álvaro Arbeloa como técnico del primer equipo, cayó en la Copa del Rey frente al Albacete Balompié.

Arbeloa debutó en el banquillo blanco y una de las primeras decisiones que llamó la atención fue su convocatoria, en la que dejó fuera a jugadores como Kylian Mbappé, Jude Bellingham, Thibaut Courtois, Rodrygo Goes y Ferland Mendy, entre otros. Aun así, Vinícius sí viajó a Albacete, donde recibió un ambiente claramente hostil.

En la previa del partido, varios aficionados del Albacete empezaron a gritar: "Vinicius, eres un mono". Un cántico que el guardameta belga Thibaut Courtois no pasó por desapercibido y quiso enviar un mensaje a través de sus redes sociales: "¡Basta ya de racismo! Esto es bochornoso".

Courtois le tiende la mano a Vinicius ante el racismo sufrido en la previa del Albacete-Real Madrid / SPORT.es

No quedó ahí, debido a que en medio de la euforia, tras el 3-2 de Jefté Betancor, un gol que quedará para la historia de la Copa del Rey, un aficionado del Albacete realizó una acción impropia: lanzó un plátano a Vinicius, una imagen que captaron las cámaras de 'AS'.

El hincha no llegó a impactar al atacante brasileño, que además no se percató de lo ocurrido. Sin embargo, un trabajador de la RFEF sí se dio cuenta, tal como se aprecia en la secuencia, y de inmediato retiró el plátano de la escena.

Al ver las imágenes, el Albacete ya se ha puesto manos a la obra para identificar al lanzador y, también, ha condenado tajantemente lo sucedido.

Desde 'AS' apuntan que en el informe federativo ya se recogió el lanzamiento del plátano y se informó al Albacete sobre ello. Además, la Policía Nacional ya está investigando lo ocurrido en el Carlos Belmonte.