"Vinicius es insoportable. Florentino debe venderle"

La salida de tono de Vinicius al ser sustituido ha dado la vuelta al mundo y muchos comentaristas están valorando una acción que ha abierto una crisis profunda en el Madrid a pesar de la victoria en el Clásico. El exjugador Crhristophe Dugarry atacó de forma muy dura al brasileño por su comportamiento: "Me encantó el partido de Mbappé, tanto su actitud como su comportamiento. A diferencia de Vinicius, que es insoportable. Siempre está lloriqueando contra el árbitro, contra los adversarios. Arenga al público como en la arena. Y ahí insulta a su entrenador. Puedes estar decepcionado, pero esto va demasiado lejos", comentó a 'RMC'.

Para Dugarry, Vinicius se ha convertido en un problema para el Madrid y cree que su presidente, Florentino Pérez, acabará dándole puerta: "Vete, tus actuaciones no están a la altura. Me irrita, llora todo el tiempo, siempre reclama algo. Está muy lejos de su nivel de las últimas temporadas. Debe cuestionarse. Es un futuro Balón de Oro, un líder de Brasil, uno de los mejores del Real Madrid. Debe mostrar otra cosa si quiere estar al nivel. Florentino Pérez lo venderá”, sentenció.

Dugarry también le pegó un palo inmenso a Lamine Yamal por su actuación en el Clásico y por sus declaraciones que incendiaron el partido: "Creo que Barcelona es insoportable. Lamine Yamal estuvo por debajo de lo normal, puede pasar, tiene 18 años, es joven. Se dispersa, se pavonea antes del partido. Se lo tiene bien merecido. Acusa al Real Madrid de robar, quizá sea cierto, pero los que han comprado a un árbitro durante años han sido más bien el Barça que el Real Madrid. Yamal ha estado mal. Solo juega hacia atrás, no ha estado a la altura de las circunstancias. Me ha parecido cansado".