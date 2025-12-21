Vinicius, historia de un desencuentro con el Bernabéu: de 'niño mimado' a señalado

Desde la previa del Real Madrid - Sevilla se percibía que el Bernabéu no iba a pasar una a su equipo. El discurso de "lo importante era pasar" que enarboló Xabi Alonso tras ganar con sufrimiento al Talavera en Primera RFEF en Copa había sentado como un golpe directo al orgullo. Sin embargo, hace semanas que la afición blanca considera que el equipo ya no depende de lo que decida un entrenador que está sobreviviendo a un ultimátum continuo. Algo provocado, en parte, por el rendimiento de sus jugadores.

El Balón de Oro y Mbappé cambiaron su estatus

Con Mbappé sumido en un récord intrascendente de goles en año natural, las miradas se dirigieron rápidamente a Vinicius. El brasileño es un futbolista que nunca ha dejado indiferente a nadie. Ni a sus hinchas ni a los de otros equipos. Hasta el Balón de Oro, el Bernabéu había cerrado filas sobre alguien que siempre consideró como uno de los suyos. Lo hizo desde su aterrizaje en 2017, cuando el Madrid pagó 61 millones de euros por un extremo que no tuvo rendimiento inmediato.

Xabi: "A Mbappé le felicito y le animo a empezar bien el 26" / Perform

Vinicius pasó por el Castilla y cuando ascendió al primer equipo no consiguió mostrar de inicio la versión explosiva del jugador que se convirtió en un ídolo menor de edad del Flamengo. Con paciencia y trabajo, logró convertirse en uno de los más desequilibrantes de Europa para ser decisivo en las dos últimas Champions. En ese tránsito hacia la gloria, el madridismo abrazó al que ahora pita cuando sufrió episodios de racismo. Lo mismo sucedió desde el club, que siempre cerró filas sobre el de Sao Goçalo.

Él les correspondió con goles y cariño, siempre teniendo en la boca el deseo de hacer historia en el Madrid. Los enfrentamientos con otros rivales y el odio recibido en la mayoría de campos reforzaron el vínculo entre la afición y el jugador, al que consideraron como un azote del antimadridismo. Hasta que el frustrado Balón de Oro y la llegada de Mbappé lo cambiaron todo. Para entonces, Vinicius ya había sumado el suficiente estatus como para ser el hombre franquicia, consideración que le arrebató el galo.

Una sequía goleadora de 14 partidos

Si el 2025 ha sido un año para olvidar en el Madrid, aun más lo ha sido para Vinicius. El cierre con una pitada como hace tiempo no se escuchaba en el Bernabéu contra uno de sus jugadores fue la culminación de doce meses de idas y venidas. Vinicius encadena 14 partidos sin hacer gol y aquel mensaje que puso después de no haber ganado el Balón de Oro, donde prometía hacerlo diez meses mejor para hacerle ver al mundo que se había equivocado, le ha perseguido hasta el día de hoy.

Real Madrid - Sevilla | Los pitos a Vinicius / LALIGA

Un sector le culpa de haber desencadenado la crisis de confianza que desautorizó a Xabi Alonso tras el cambio en el clásico. Un día que se presuponía como feliz en el Bernabéu, que al fin veía cómo los suyos rompían la dramática racha contra el Barça de Flick. El tiempo ha demostrado que fue el principio de una desescalada que ni las tres victorias consecutivas en el cierre de año han conseguido cambiar. Porque las sensaciones, como se mostró con el abucheo generalizado frente a Vinicius, son negativas.

Lejos de asumir el episodio como parte de la exigencia del momento, el brasileño se fue negando con la cabeza y a los minutos de terminar el encuentro se cambió la foto de perfil ante sus casi 58 millones de seguidores en Instagram. Sumó una publicación con puntos suspensivos con la que agudizaba las consecuencias de un cambio de las que no le protegió Xabi Alonso. La siguiente publicación, apenas unas horas después, en Dubái, destino al que se fue directamente desde el Bernabéu.

La renovación sigue en el aire

Como si nada de lo que había pasado fuese con un Vinicius cuyo abucheo fue seguido de un aplauso para Gonzalo. Prueba de la diferente percepción que tiene el estadio blanco de un capitán y de un canterano con el que siente más representado. Los abucheos que recibió en el 83 el extremo no fue la primera ni será la última, a la vista de las circunstancias. La pasada temporada, en la que el Madrid terminó sin títulos destacables, fue objeto de abucheos después de fallar un penalti contra el Valencia.

Xabi Alonso vs. Vinicius - La novela continúa / Perform

En los últimos encuentros, su presencia ha sido recibida siempre con escepticismo. Fue uno de los señalados en la derrota contra el Celta que casi se lleva por delante a Xabi Alonso. Lo mismo sucedió en la 'derrota moral' contra el Manchester City en Champions y ya en la presentación del once inicial antes del Sevilla se escucharon silbidos cuando se anunció su nombre por megafonía. Las imágenes del brasileño riéndose mientras sus compañeros rozaban el ridículo en Talavera fueron más leña al fuego.

El último desencuentro entre el Bernabéu y Vinicius ha sido el más fuerte. Un conflicto que llega con el futuro del jugador todavía por decidirse, después de no fructificasen las conversaciones que tuvieron lugar en abril para renovar su contrato hasta 2030. El entorno del brasileño consideró que la oferta planteada por el Madrid no constituía una mejora significativa. Con la situación enquistada, el club blanco corre el riesgo de ver entrar al jugador libre para negociar en su último año de contrato. Un frente más de conflicto para Florentino, quien siempre ha estado del lado del jugador, pero que ve cómo el Bernabéu comienza a girar la mirada hacia el palco.