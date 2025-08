Vinicius se harta: "Él nunca ha dado el OK al sueldo que ofrece el Madrid"

A este culebrón todavía le quedan varios capítulos importantes. El caso de la renovación de Vinicius con el Real Madrid apunta a ir para largo. El brasileño termina contrato en junio de 2027 y no tiene ninguna prisa por cerrar el acuerdo con el conjunto blanco, que tiene que tomar una decisión en las negociaciones con el extremo.

Según apuntó el periodista Toño García en el Larguero, el futbolista nunca ha aceptado el salario que ha propuesto hasta ahora el Madrid: "De momento van a dejar apartado el tema de la renovación, según estoy hablando con el entorno de Vinicius. No quieren ni oír hablar del tema. Arabia no ha vuelto a contactar con él. Ellos insisten en que ha debido haber un malentendido para que se haya dado por hecho que Vinicius iba a renovar con el Madrid, porque según me dicen él nunca ha dado el OK a la cifra del Madrid, que sería de 20 millones. Una cifra que se acerca y mucho a lo que cobra actualmente en el club, así que me dicen que sería absurdo".

Vinicius saluda a Florentino Pérez en una imagen reciente / EFE

"Sigue manteniendo que quiere cobrar más de 25 millones netos, independientemente de lo que cobren otros jugadores. Él insiste en que quiere ser el mejor pagado de la plantilla y que la pelota está en el tejado del Madrid. Quieren dejar claro que el tema de la negociación está aparcada y que quieren que se enfríe la situación antes de retomarlo más adelante", añade.

El debate en la Cadena SER se encendió una vez conocida la información, con puntos destacados como el que aportó Julio Pulido: "Es una temporada en la que para mí Vinicius se juega mucho, muchísimo. En este sentido de la renovación y en más. Una segunda temporada al nivel de esta, con el ruido permanente en torno a la figura de Vinicius, no creo que beneficie mucho a esa renovación millonaria que pretende y tampoco a ser el líder de este equipo y mantener ese cariño que hasta hace poco era indestructible entre él y la afición del Madrid".

No obstante, Pulido también contempla la posibilidad de que el escenario sea totalmente diferente: "Puede ser justo al contrario. Puede que haga una temporada extraordinaria, sea determinante en la consecución de títulos, que vuelva a conectar con la afición que se ha despegado un poco de él y se plante ante Florentino y le exija 30 o 35 millones de euros, pero eso está por ver".

"Vinicius está intentando negociar un contrato creyéndose que ha ganado el Balón de Oro", sentenció Santi Giménez entonces.

A pesar de que la voluntad del club y del jugador es llegar a un acuerdo, la negociación está entrando en un terreno pantanoso, con menos de dos años para que termine el contrato actual. Uno de los dos, o probablemente ambos, tendrá que ceder en sus pretensiones. Vinicius tiene claro que quiere ser el jugador mejor pagado de toda la plantilla, pero su última temporada no parece aportar suficientes argumentos para que el club acepte sus peticiones.