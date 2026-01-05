Vinicius se harta

Algo no va bien con Vinicius en el Real Madrid desde hace tiempo. El último desencuentro frente al Betis, cuando el Bernabéu volvió a pitar al brasileño, evidenció el divorcio que existe entre dos partes antes unidas con pegamento. El que untó un extremo que se crió como futbolista en un club al que le dio compromiso afectivo en redes con el inicio de año. Un placebo que no ha servido para solucionar un divorcio público.

Mbappé y Vinicius, difícil convivencia

Todo cambió con el Balón de Oro que llevó al club a posicionarse de una forma nunca vista. Con Vinicius se han producido situaciones inéditas, como la que llevó al jugador a sentarse al lado de Florentino en el palco. Siempre ha sido uno de los protegidos del máximo mandatario, a lo que este respondió con un rendimiento que llevó a la consecución de las dos últimas Champions del Madrid.

Real Madrid TV

Desde la llegada de Mbappé, Vinicius es el actor secundario de un reparto cada vez más discutido. El francés es el jugador al que el Madrid ha encomendado su futuro a medio plazo. La convivencia entre ambos es una quimera sin resolver, a pesar del intercambio público de afecto. Sobre todo en redes sociales, un territorio que ha enrarecido más si cabe la relación de Vinicius con su afición.

Antes de despedir el 2025, el brasileño recibió una sonora pitada en el Bernabéu. Nada más plasmarse esta desaprobación, que contó con el 'ok' de Xabi Alonso - "el público es soberano"-, Vinicius se cambió la foto de perfil con la camiseta del Madrid por una en la que viste la de Brasil. Fue torpedeado por esta decisión en caliente, aunque en el perfil de Mbappé casi todo tenga que ver con su marca personal.

Sin marcar desde el 4 de octubre

Vinicius ha perdido el cariño de una afición que otrora le habría defendido incluso ante una racha como la que lleva. No marca desde el 4 de octubre en Liga, en la octava jornada. Aunque el verdadero hartazgo del respetable madridista viene por la incapacidad del brasileño para repetir los esfuerzos en defensa. Es decir, para ser una parte activa del sistema de Xabi Alonso más allá de los regates que pueda completar.

Vinicius saluda a Xabi Alonso en el cambio durante el Real Madrid - Betis. / AP

El sentir del brasileño también es de hartazgo. Lo plasmó en el cambio frente al Sevilla cuando fue la diana de un abucheo como hace tiempo no se recordaba en el Bernabéu. Se fue murmurando sobre lo que consideró como un gesto de falta de agradecimiento por el escudo que tantas veces se ha tocado en la celebración de los goles. Aun así intentó resetear en Dubái nada más terminar el encuentro.

Comenzó el año con un mensaje en busca de una paz que no llegó: “Que sea un año increíble 2026. ¡Hala Madrid siempre! Os quiero”. Doce meses decisivos para su futuro en el fútbol, porque de no rubricarse una renovación en lo que queda de temporada, el extremo entraría en su último año de contrato con el riesgo confirmado de irse libre. Una opción antaño remota y que ha empezado a cobrar forma.

La salida de Vinicius ya no es tabú

Vinicius nunca ha querido marcharse del Madrid, a pesar de que le han sobrado pretendientes y opciones. Pero ni él ni sus agentes están dispuestos a que su continuidad en el club se convierta en una subasta que no reconozca los méritos hechos por el jugador. El problema es que hay una parte de la entidad que da por amortizados los 61 millones que costó en su día y que asume el mandato que se ha hecho con Mbappé.

Vinicíus, en el entrenamiento del Real Madrid de este sábado. / AFP7 vía Europa Press

Por el contrario, incluso los que recelan confían en una reacción de un jugador que se ha mostrado tantas veces como la única solución de impacto para resolver encuentros complejos. La diferencia es que en anteriores crisis de rendimiento del brasileño, como la que tuvo tras salir de la lesión que afectó a su punta de velocidad, tuvo de su lado al entrenador. Un Carlo Ancelotti cuya salida le dejó sin protección.

Sus vídeos trabajando en el gimnasio durante el parón de Navidad eran una parte más del compromiso con el que quiso empezar el año. Pero en la fiesta de Gonzalo, Vinicius se fue de nuevo abucheado y contrariado. Harto de pensar que pone todo de su parte sin encontrar el apoyo de su entrenador, con el que se enfrentó por un cambio en el clásico que ha terminado por condenarle. Porque ahora, una posible venta del brasileño ya no se considera como un tabú. Y su condición de indiscutible ha quedado en suspenso.