Vinícius, la gran decepción del Real Madrid

El madridismo tenía depositadas sus esperanzas en Vinícius como la baza principal para remontar la eliminatoria ante el Bayern. El brasileño había liderado al Real Madrid con la lesión de Mbappé, que no acababa de dejar atrás su bache goleador tras superar una lesión de rodilla. Pero fue la gran decepción del partido, repitiendo su mala actuación de la ida para ser el otro señalado del equipo junto a Camavinga.

Su partido estuvo a la altura de su actitud. Parece necesitar alicientes externos para activar su mejor versión, pelearse con los contrarios, las aficiones rivales y quejarse al árbitro. Ante el Bayern fue más allá. Ante la falta de incentivos de unos defensas que le ganaron siempre la partida, acabó peleándose con Bellingham dejando claro que no tiene medida.

"¿Qué quieres, qué quieres? Calla la boca", replicó al reproche del inglés por no pasarle la pelota a ocho minutos del final y con 2-3 a favor. Las cámaras de Movistar Plus concluían el episodio con un "fodase, caralho" en portugués. Una actitud que desvelaba la noche frustrante del brasileño, que tuvo tres apariciones clave en el partido.

Datos

La primera, para asistir a Mbappé en el 1-2; la segunda, para disparar al larguero por fuera, y la tercera, para fallar un gol cantado en el área pequeña a pase de Mbappé con 2-3 en el marcador que hubiese sido clave. Pero su actuación en general fue decepcionante. No se fue nunca de sus marcadores, y eso que el Bayern no centró sus esfuerzos con una vigilancia especial. Upamecano le ganó todos los desafíos y Laimer le mantuvo el pulso.

Upamecano provocó la peor versión de Vinícius / EP

Disparó tres veces a puerta y las tres fuera. Fue el que menos pases dio del equipo, 16 y 12 acertados junto a Brahim, 12-11, aunque el marroquí estuvo centrado en una función defensiva que el brasileño maquilló retrasando su posición pero sin apretar al rival salvo en un par de ocasiones. En líneas generales, estuvo errático con una actuación egoísta e individualista.

Desidia y renovación

Con el paso de los minutos acabó renunciando a replegar líneas. Se le vio andando y desentendiéndose del juego en más de una ocasión para enfado de sus compañeros. Vinícius redondeó un partido para el olvido, lejos de aquel jugador que lideró al Madrid en las dos últimas Champions ganadas.

Una parte importante del madridismo apostaría por venderlo en verano. Sus desmesuradas exigencias económicas no cuadran con su rendimiento. Acaba en 2027 y Florentino Pérez quiere que siga, aunque se niega a tirar la casa por la ventana. Sus celos hacia Mbappé por cobrar más que él le superan. En siete meses será agente libre, por lo que el Madrid tiene la necesidad de cerrar su renovación o se verá obligado a abordar su traspaso.