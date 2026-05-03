Vinicius evita el pasillo y hunde más al Espanyol

No habrá pasillo en el Spotify Camp Nou, pero tiene en su mano el Barça conquistar el título de liga ante el eterno rival... un escenario que también pone caliente al aficionado culé. El Real Madrid, sostenido por un iluminado Vinicius Jr., firmó un encuentro correcto en Cornellà-El Prat y se bastó de dos chispazos del brasileño para aplazar el alirón azulgrana y prolongar la agonía de un combativo Espanyol que continúa sin ganar en 2026 y se mete en un buen lío (0-2).

LaLiga lleva semanas teñida de azulgrana. En Son Moix empezó la caída libre de un Real Madrid desdibujado y sin prácticamente argumento. Tras el 2-1 que convirtió Muriqi, el conjunto de Arbeloa encadenó tres derrotas - incluida la eliminatoria ante el Bayern -. Ganó por la mínima al Alavés, pero el empate en La Cartuja sirvió el título en bandeja al Barça. El tanto, por cierto, lo marcó el exculé Hector Bellerín.

La historia no sonríe a la parroquia perica. El balance habla por sí solo: 109 victorias blancas, 33 empates y tan solo 37 triunfos blanquiazules. Terrible. En los tiempos recientes, sin embargo, el escenario es bien distinto. Los últimos seis cara a cara en Cornellà-El Prat estaban al 50%: tres victorias para cada uno. El precedente más reciente, de hecho, fue el 1-0 de Carlos Romero. Había licencia para soñar.

Los primeros minutos del Madrid fueron la definición de su temporada: desconexiones y errores innegociables. Dicho coloquialmente: empanada colectiva de los blancos. Cualquiera diría que había un pasillo en el Spotify Camp Nou en juego.

Rubén Sánchez, hoy extremo para doblar el carril derecho ante la amenaza de Vinicius, le tiró un brutal caño a Huijsen y su centro atrás encontró el remate mordido de Roberto. Instantes después, se animó desde más allá de la frontal y probó un disparo que se marchó muy cerca de la cruceta.

El jugador del Real Madrid Jude Bellingham y el jugador del Espanyol Fernando Calero durante el partido de la jornada 34 de LaLiga EA Sports entre el Espanyol y el Real Madrid, este domingo en el RCDE Stadium.-EFE/ Siu Wu. (Espanyol) (real Madrid) / Siu Wu / EFE

La respuesta madridista, sin embargo, fue inmediata. Bellingham activó el modo jugón e inició una jugada que acabó con una volea de Vini que se estrelló en la madera. A partir de ahí, los blancos entraron al partido.

Eso sí, se llevaron un jarro de agua fría con la tempranera lesión de Ferland Mendy. Es de cristal. 11 minutos duró el francés sobre el césped. Se fue al suelo tras una carrera y los servicios médicos pidieron el cambio. Entró Fran García en su lugar. La cara de Carreras en el banquillo era un poema. Otro melón por abrir en Chamartín.

El RCDE Stadium estuvo a la altura de la cita. Muy entregado con los suyos y dedicando sonoras pitadas a Gil Manzano y a los rivales, en especial a Vinicius Jr, quien protagonizó un tenso duelo con Omar El Hilali. Al colegiado extremeño se le recordó constantemente su polémica actuación en Mestalla en 2023, cuando se consumó el descenso del Espanyol a Segunda.

Surrealismo

La batalla estaba servida. Primero el brasileño vio la amarilla por una falta sobre su pareja de baile. Lo festejó intensamente Cornellà-El Prat. Ni cinco minutos después, el marroquí le hizo la zancadilla al '7' durante una presión en campo rival y se dio una imagen completamente surrealista: Gil Manzano le enseñó la roja. Nadie se lo creía.

Recibió de inmediato la llamada del VAR y acudió al monitor. Una repetición de la jugada bastó para que el extremeño corrigiese su clamoroso error. La roja quedó anulada y le mostró la amarilla al marroquí.

Bajaron las pulsaciones de manera progresiva y ambos conjuntos dispusieron de alguna que otra ocasión prometedora. Por un lado, Terrats mandó arriba un gran envío de Romero y, por el otro, Valverde cabeceó un centro a Fran, pero lo embolsó sin problemas Dmitrovic.

La más clara de la primera mitad llegó en el último suspiro. Cabrera saltó por encima de todos en el primer palo y conectó un testarazo que repelió Lunin con una parada de reflejos.

Vini, al rescate

La resistencia perica duró diez minutos más. Vini acudió al rescate del Madrid y firmó una magnífica acción individual para abrir el marcador en Cornellà-El Prat: condujo, tiró la pared con Bellingham, frenó en seco en el área para dejar sentados a Cabrera y Calero y ajustó su disparo al palo.

Vinicius celebra uno de sus goles / AFP7 vía Europa Press / AFP7 vía Europa Press

Se le aparecieron los fantasmas al Espanyol y, pese a no bajar los brazos, le asestó Vini el golpe definitivo. En una acción prácticamente calcada a la anterior, aunque la pared fue con Gonzalo y definió a la escuadra, dejó helado al RCDE Stadium.

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Estaba todo el pescado vendido y los minutos finales fueron un mero trámite. Pudo marcar Bellingham el tercero, pero se lo negó Dmitrovic con un paradón. El clásico, en siete días. El Madrid aplaza lo inevitable.