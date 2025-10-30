Vinicius y sus entrenadores: Solari lo descubrió, Ancelotti lo cuidó y Xabi Alonso le lanza un órdago

En la tienda oficial del Real Madrid hay un escaparate con cuatro figuras que llevan distintas equipaciones del club. Las elásticas de Mbappé y Bellingham son para las figuras principales. Una secundaria lleva la de Athenea del Castillo, en representación del equipo femenino. A su lado, un niño tiene la de Vinicius. Pero el brasileño ya no es el niño que llegó al equipo madridista habiendo cumplido la mayoría de edad. En ese proceso de crecimiento hasta ser una estrella mundial, sus entrenadores han sido claves. Solari, Zidane, Ancelotti... Hasta que la llegada de Xabi Alonso le ha llevado a una estrategia de enfrentamiento.

Los mentores del Flamengo, el club de su vida

El Real Madrid quiere que resuelva una crisis interna de un modo que ninguna de las dos partes salgan perjudicadas. Florentino Pérez siempre ha sido uno de los grandes valedores de Vinicius y sigue siéndolo, incluso a pesar de que su renovación siga encallada. Tampoco quiere invalidar a un técnico que llegó precisamente para romper con la relación de amistad y paternalismo del que se acusó a Ancelotti. Todo, a pesar de que al italiano, mientras le acompañaron los resultados, también lo hizo su fama de buen gestor.

Carletto trabajó largo y tendido para proteger a Vinicius e intentar corregir ciertos comportamientos. Vivió a su lado los peores momentos, que fueron, indudablemente, los episodios de racismo. El italiano fue el portavoz de una condena que acabaría enarbolando el Real Madrid. Antes que el de Reggiolo, el extremo tuvo mentores que le fueron guiando en su camino. Un trayecto hecho a toda velocidad contra un mundo que se le venía encima y que esperaba todo de él.

Es un joven con un talento nato y un potencial muy grande. Por encima de la media, qué duda cabe, pero queremos que esto suceda de modo natural, no queremos quemar etapas Zé Ricardo — Entrenador de Vinicius en el Flamengo

"Es un joven con un talento nato y un potencial muy grande. Por encima de la media, qué duda cabe, pero queremos que esto suceda de modo natural, no queremos quemar etapas. Él necesita vivirlas de un modo intenso, pero tranquilo, para que nadie salga perdiendo", explicaba en 2017 Zé Ricardo, el primer entrenador que confió en él en su paso al profesionalismo en el Flamengo, donde tuvo un alto protagonismo y responsabilidad en el que sigue siendo el club de su vida, como ha demostrado en más de una ocasión.

Zé Ricardo y Vinicius, entrenador y jugador del Flamengo años atrás. / REUTERS

Solari y la primera gran oportunidad

"Me ha sorprendido su control mental. Pese al fichaje por el Real Madrid no ha cambiado su comportamiento. Sigue humilde y comunicativo con sus compañeros", relataba Reinaldo Rueda, otro de los técnicos que tuvo en el 'rubo-negro'. A pesar de que el club blanco pagó 60 millones por él, tuvo que pasar por la 'mili' del Castilla. En su primer partido de altas revoluciones, en el derbi contra el filial del Atlético, le mordieron la cabeza. Antes, una presentación tímida, tropezándose con el balón.

Para mí lo de Vinícius es sencillo: es tiempo y juego. Tiempo porque tiene todo el tiempo por delante, tiene apenas 18 años Santiago Solari — Director de fútbol del Real Madrid y exentrenador del brasileño

Nada que ver con el descarado jugador actual cuyo destino está guiado por ROC Nation, la agencia que comanda Jay-Z y que lógicamente ha terminado por influir en su forma de ser. Solari, ahora director de fútbol del Real Madrid, le dio a Vinicius la primera titularidad. "Para mí lo de Vinícius es sencillo: es tiempo y juego. Tiempo porque tiene todo el tiempo por delante, tiene apenas 18 años. Y por supuesto que el oficio y la experiencia van haciendo a los futbolistas. Y juego, porque para tener esa experiencia por supuesto que tiene que jugar", defendía el técnico que provocó su lanzamiento a la primera línea.

Santiago Solari le da una instrucción a Vinicius en un partido con el Real Madrid. / JAVIER LIZÓN / EFE

Curiosamente, se planteó que el argentino fuese interino del Real Madrid en el Mundial de Clubes, algo a lo que Florentino terminó por oponerse para hacer real la transición entre Xabi Alonso y Ancelotti. Fue en EEUU donde se fraguó el primer incendio entre el jugador y su nuevo técnico. Antes del partido frente al PSG, el vasco le dejó como suplente en el ensayo, tal y como adelantó Onda Cero. Solo la lesión de Trent Alexander-Arnold evitó el primer gran desencuentro público, que, sin embargo, acabó revelándose.

"Zidane me dice que no escuche a personas de fuera"

Fue prueba suficiente ver a Vinicius formando como extremo derecho, una posición contra natura. El de Sao Goçalo, a pesar del Balón de Oro frustrado y de una mala pasada temporada, no quiso ser tratado nunca más como un niño después de ser clave en las dos últimas Champions del Real Madrid. Atrás quedaban los tiempos de Zidane, quien moldeó su talento de un modo que el propio jugador confesó en público.

Él me habla para que trabaje mucho porque soy joven. Y no escuchar a personas de fuera, escuchar a mi familia y al personal del club, que con él allí y con los jugadores voy a evolucionar Vinicius — Sobre su antiguo entrenador Zinedine Zidane

"Él me habla para que trabaje mucho porque soy joven. Y no escuchar a personas de fuera, escuchar a mi familia y al personal del club, que con él allí y con los jugadores voy a evolucionar", relataba un jugador que todavía era carne de críticas por su falta de puntería. “Todos pueden dar más y todos quieren mejorar los datos de goles. Yo me acuerdo que yo no metía muchos goles con al calidad que tenía y yo quería mejorar los datos", le defendió el francés.

Zidane felicita a Vinicius por anotar un gol en Champions contra el Liverpool. / KIKO HUESCA / EFE

Fue con Ancelotti con el que sacó todo su potencial hasta ser uno de los jugadores -por momentos el que más- desequilibrantes del planeta. Carletto le mimó, le protegió y le dio la libertad necesaria para ser lo que es hoy. "He mirado un poco hacia atrás, a la historia, a las estadísticas, y nunca he visto a un jugador tan perseguido como Vinícius. Le dan patadas, le pitan, le insultan. ¿Y qué hace? Marca goles y da asistencias. ¿Y luego tengo que hablar con él sobre su actitud? ¡No!", aseguraba semanas antes de ganar la Decimoquinta.

"Ancelotti, míster, me diste tu confianza"

Vinicius siempre ha adorado a Carletto y así se plasmó en la despedida que le dedicó. "Gracias, míster, por tanto. Eres el mejor. Desde tu llegada a Madrid ha cambiado mi vida como jugador y persona. Me diste confianza, me hiciste crecer y estuviste a mi lado en cada momento, dentro y fuera del campo. Ganamos dos Champions, dos Ligas y muchos otros títulos... Pero lo que más valoro es la forma cómo me trató, la humildad y la manera que has tenido todos estos años", dijo en una carta escrita de su puño y letra.

La relación gestual de Xabi Alonso con Vinicius es mucho más fría que la que tenía con sus antecesores. / AP

Porque se diferencia a la perfección cuando el brasileño maneja sus redes y cuando existe un mensaje perfectamente medido, sin erratas, como el que ha dirigido este miércoles, obviando a Xabi Alonso en una disculpa pública por su actitud en el clásico. Justo la persona omitida en una misiva en la que sí se se cita como destinatarios al club, los compañeros o el presidente. La cronificación del "ya hablaremos" con el que despejaba Xabi Alonso el asunto después de ganar el clásico. Hubo conversación y pacto de no agresión, pero el fondo de la situación es el mismo.

El vasco se abrazó al resultadismo, que es justo y le pertenece, pero el Real Madrid -lo sabe mejor que nadie por su etapa de jugador- es una bomba de relojería donde no solo importa ganar. Es la base fundamental de su pensamiento, donde no importa el cómo, pero igual de importante es alinear todos los astros. En verano, al tolosarra se le negó la incorporación de un mediocentro que ha terminado por inventarse. Lo que aún está por descubrir es cómo se equilibrará la mano izquierda con el hombre que es dueño de esa banda, aunque con un protagonismo bien diferente del que le gustaría.